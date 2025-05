"Hay que poner disciplina, se rompió con los jugadores. Hay jugadores que la gente no soporta más, y después eso se les va a venir a todos los directivos... va a ser mucho más grave", completó Márcico.

A la hora de puntualizar en el gol errado por Carlos Palacios sobre el final de la primera etapa, no dudó: "Cuando erró el gol, se queda mirando al piso... No puede ser. No está para jugar en Boca, o te tienen que preparar de otra manera".

Con respecto a la renovación que debería existir en Boca, Márcico explicó: "Tenés que volar a cinco o seis jugadores, no tienen que estar más en Boca. No dieron la altura para jugar en el club".

Márcico Riquelme.webp Beto Márcico defendió a Riquelme de las críticas y apuntó contra los jugadores de Boca.

Qué debe tener el futuro DT de Boca

Para concluir, Beto Márcico se refirió a las características que debería reunir el nuevo DT del Xeneize: "Tiene que venir alguien que ponga disciplina y que traiga jugadores que quieran jugar en Boca, que se queden y representen al club. Boca tiene que encontrar un técnico que prepare al equipo de otra manera. A mí no me gusta el técnico que te abraza y te habla al oído".