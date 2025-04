Qué dijo el histórico de Boca sobre Fernando Gago

Quien alzó la voz y apuntó contra el director técnico de Boca fue Cristian Traverso. El hombre de 52 años, quien actualmente se desempeña como panelista de TyC Sports, no se guardó nada al opinar del faltazo de Gago.

Conocedor del día a día del Xeneize como pocos, el exjugador consideró inoportuna la ausencia de Pintita: “Hay momentos en los que no te podés permitir nada, como sea tenés que llegar“.

A la hora de aclarar que su enojo no es por el resultado sino por el antecedente de Carlos Palacios, sumó: “Estoy seguro que si hubiese tenido fiebre como jugador va igual. En este momento, después de lo de Palacios, buscale la manera para que no tengan excusas de ningún lado, para que no hablen de hoy de vos“.

Cristian Traverso.webp Cristian Traverso habló sobre lo sucedido con el DT de Boca.

Para culminar con su descargo, Traverso puso sobre la mesa algunos consejos para Gago: “Vos no faltás por fiebre a entrenar, vos no faltás por nada entrenar, y menos si sos cabeza de grupo. Hay que ir a la práctica, como sea. Andá como sea, después te vas a tu casa. Incluso hay soluciones: pichicata y arrancás“.