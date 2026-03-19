Torneo Proyección 2026: goleada de Independiente Rivadavia, perdieron Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

En el marco de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Proyección Apertura 2026, Independiente Rivadavia logró un triunfazo por 4 a 1 frente a Huracán, en un encuentro que se disputó en la Ciudad Deportiva de la Lepra. Los goles azules fueron marcaron por Elías Barreto, Benjamín Olivarez, Joaquín Ibáñez y Luciano Sábato.
El equipo mendocino, dirigido por Hernán Medina, tuvo una excelente producción en su predio con la goleada contundente frente al Globo. En la tabla de posiciones se ubica octavo con 8 unidades.
Godoy Cruz perdió con Vélez de visitante
La Reserva de Godoy Cruz se midió con Vélez Sarsfield en la Villa Olímpica, por la fecha 5 del Torneo Proyección, y perdió 3 a 1. Kevin Valdez marcó el gol del Tomba. Thiago Aguirre, Mirko Bruno y Felipe Pujol anotaron los tantos del equipo de Liniers.
El conjunto Tombino, dirigido por Osvaldo Miranda tiene 4 puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla de la Zona A.
Gimnasia y Esgrima cayó derrotado ante San Lorenzo
También por la 5ta fecha, Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 1 ante San Lorenzo. El Lobo perdió ante el Ciclón en el partido que jugó en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo.
Lo ganaba el Lobo con gol de Luca Orellana y el Ciclón lo dio vuelta. Branco Salinardi con un doblete marcó los goles de San Lorenzo.
El equipo Mensana, dirigido por Luciano Cipriani tiene 5 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla.
Lo que viene para Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima
Por la sexta fecha, Independiente Rivadavia jugará el jueves 26 de marzo desde las 15 ante Estudiantes de Río Cuarto, de visitante. Godoy Cruz jugará ante San Lorenzo en Coquimbito el próximo jueves 26 de marzo a las 15. Mientras que Gimnasia y Esgrima jugará frente a Tigre el miércoles 25 de marzo a las 21 en el estadio Víctor Legrotaglie.