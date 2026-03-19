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Torneo Proyección 2026: goleada de Independiente Rivadavia, perdieron Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia goleó a Huracán, Godoy Cruz perdió contra Vélez, y Gimnasia y Esgrima con San Lorenzo en el Torneo Proyección de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia goleó 4 a 1 a Huracán en la Ciudad Deportiva por la 5ª fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia goleó 4 a 1 a Huracán en la Ciudad Deportiva por la 5ª fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional.

Foto: Prensa Independiente Rivadavia

En el marco de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Proyección Apertura 2026, Independiente Rivadavia logró un triunfazo por 4 a 1 frente a Huracán, en un encuentro que se disputó en la Ciudad Deportiva de la Lepra. Los goles azules fueron marcaron por Elías Barreto, Benjamín Olivarez, Joaquín Ibáñez y Luciano Sábato.

Lepra-
La Lepra se lució en el partido ante Huracán en Reserva.

La Lepra se lució en el partido ante Huracán en Reserva.

El equipo mendocino, dirigido por Hernán Medina, tuvo una excelente producción en su predio con la goleada contundente frente al Globo. En la tabla de posiciones se ubica octavo con 8 unidades.

Reserva tomba.
El Tomba perdió 3 a 1 frente a Vélez, de visitante.

El Tomba perdió 3 a 1 frente a Vélez, de visitante.

Godoy Cruz perdió con Vélez de visitante

La Reserva de Godoy Cruz se midió con Vélez Sarsfield en la Villa Olímpica, por la fecha 5 del Torneo Proyección, y perdió 3 a 1. Kevin Valdez marcó el gol del Tomba. Thiago Aguirre, Mirko Bruno y Felipe Pujol anotaron los tantos del equipo de Liniers.

El conjunto Tombino, dirigido por Osvaldo Miranda tiene 4 puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla de la Zona A.

Gimnasia y Esgrima cayó derrotado ante San Lorenzo

También por la 5ta fecha, Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 1 ante San Lorenzo. El Lobo perdió ante el Ciclón en el partido que jugó en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo.

LObo-
Lucas Orellana marcó el gol del Lobo en la derrota ante San Lorenzo.

Lucas Orellana marcó el gol del Lobo en la derrota ante San Lorenzo.

Lo ganaba el Lobo con gol de Luca Orellana y el Ciclón lo dio vuelta. Branco Salinardi con un doblete marcó los goles de San Lorenzo.

El equipo Mensana, dirigido por Luciano Cipriani tiene 5 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla.

Lo que viene para Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

Por la sexta fecha, Independiente Rivadavia jugará el jueves 26 de marzo desde las 15 ante Estudiantes de Río Cuarto, de visitante. Godoy Cruz jugará ante San Lorenzo en Coquimbito el próximo jueves 26 de marzo a las 15. Mientras que Gimnasia y Esgrima jugará frente a Tigre el miércoles 25 de marzo a las 21 en el estadio Víctor Legrotaglie.

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