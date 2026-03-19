Torneo Proyección 2026: goleada de Independiente Rivadavia, perdieron Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

El conjunto Tombino, dirigido por Osvaldo Miranda tiene 4 puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla de la Zona A.

Gimnasia y Esgrima cayó derrotado ante San Lorenzo

También por la 5ta fecha, Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 1 ante San Lorenzo. El Lobo perdió ante el Ciclón en el partido que jugó en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo.

LObo- Lucas Orellana marcó el gol del Lobo en la derrota ante San Lorenzo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Lo ganaba el Lobo con gol de Luca Orellana y el Ciclón lo dio vuelta. Branco Salinardi con un doblete marcó los goles de San Lorenzo.

El equipo Mensana, dirigido por Luciano Cipriani tiene 5 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla.

Lo que viene para Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

Por la sexta fecha, Independiente Rivadavia jugará el jueves 26 de marzo desde las 15 ante Estudiantes de Río Cuarto, de visitante. Godoy Cruz jugará ante San Lorenzo en Coquimbito el próximo jueves 26 de marzo a las 15. Mientras que Gimnasia y Esgrima jugará frente a Tigre el miércoles 25 de marzo a las 21 en el estadio Víctor Legrotaglie.