Torneo Apertura: Rosario Central, sin Di María, ganó y es escolta de Independiente Rivadavia

Rosario Central, sin el lesionado Ángel Di María, le ganó 2 a 1 en Arroyito a Atlético Tucumán y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia en el Grupo B del Torneo Apertura 2026.
Rosario Central, sin Ángel Di María, le ganó en Arroyito a Atlético Tucumán y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia.
Rosario Central, sin el lesionado Ángel Di María, le ganó 2 a 1 en Arroyito a Atlético Tucumán y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia en el Grupo B del Torneo Apertura 2026.
Alejo Véliz, quien malogró un penal, marcó los dos goles del Canalla y Leandro Díaz marcó el empate transitorio del conjunto visitante.
El conjunto rosarino llegó a 21 puntos en 12 fechas (ganó 6, empató 3 y perdió 3) y ocupa transitoriamente el segundo puesto del Grupo B a 5 puntos de Independiente Rivadavia (26) aunque puede ser superado por River, Argentinos Juniors (ambos con 20 puntos) y Belgrano (19).
Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, está 13 en su zona con 9 puntos, está 26 en la tabla anual y 24 en los promedios.
Rosario Central debutará este jueves 9 a las 19 en la Copa Libertadores recibiendo a Independiente del Valle y el domingo 12 visitará a Huracán en el Torneo Apertura.
Para Atlético Tucumán el próximo partido será el domingo 12 de local ante Tigre.