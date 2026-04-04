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Torneo Apertura: Rosario Central, sin Di María, ganó y es escolta de Independiente Rivadavia

Rosario Central, sin Ángel Di María, le ganó en Arroyito a Atlético Tucumán y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Central está prendido en el Apertura.

Central está prendido en el Apertura.

Rosario Central, sin el lesionado Ángel Di María, le ganó 2 a 1 en Arroyito a Atlético Tucumán y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia en el Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Alejo Véliz, quien malogró un penal, marcó los dos goles del Canalla y Leandro Díaz marcó el empate transitorio del conjunto visitante.

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Véliz fue el protagonista del triunfo de Rosario Central.

El conjunto rosarino llegó a 21 puntos en 12 fechas (ganó 6, empató 3 y perdió 3) y ocupa transitoriamente el segundo puesto del Grupo B a 5 puntos de Independiente Rivadavia (26) aunque puede ser superado por River, Argentinos Juniors (ambos con 20 puntos) y Belgrano (19).

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, está 13 en su zona con 9 puntos, está 26 en la tabla anual y 24 en los promedios.

Embed - ROSARIO CENTRAL 2 - 1 ATLÉTICO TUCUMÁN | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

Lo que viene para Rosario Central y Atlético Tucumán

Rosario Central debutará este jueves 9 a las 19 en la Copa Libertadores recibiendo a Independiente del Valle y el domingo 12 visitará a Huracán en el Torneo Apertura.

Para Atlético Tucumán el próximo partido será el domingo 12 de local ante Tigre.

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