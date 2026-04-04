Torneo Apertura: Rosario Central, sin Di María, ganó y es escolta de Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, está 13 en su zona con 9 puntos, está 26 en la tabla anual y 24 en los promedios.

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Lo que viene para Rosario Central y Atlético Tucumán

Rosario Central debutará este jueves 9 a las 19 en la Copa Libertadores recibiendo a Independiente del Valle y el domingo 12 visitará a Huracán en el Torneo Apertura.

Para Atlético Tucumán el próximo partido será el domingo 12 de local ante Tigre.