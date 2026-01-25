Torneo Apertura: Belgrano se lo dio vuelta a Central sobre el final y ganó en Rosario

Pero todo cambió al final de la primera mitad, cuando Falcón Pérez cobró falta por un supuesto mínimo pisotón de Juan Velázquez, mediocampista del “Pirata”, sobre Ángel Di María. Luego del llamado del VAR por esta acción, el árbitro cobró penal ya que el roce había sido adentro del área, lo que desató la furia del los integrantes del plantel cordobés.

A los 48 minutos del primer tiempo Di María puso en ventaja al “Canalla” gracias a su muy buena ejecución cruzada desde los 12 pasos.

Ya en el complemento Belgrano salió con todo en busca del empate, aunque Rosario Central tendría alguna que otra situación clara que terminaría lamentando.

El empuje del “Pirata” cordobés, que sufrió la expulsión de su director técnico Ricardo Zielinski cerca de la hora de juego, dio sus frutos recién sobre el final, cuando el defensor Mallo anotó en contra mientras intentaba frenar a Ramiro Hernandes.

Pero Belgrano no se conformó con el empate y terminó inclinando la balanza a su favor solo un minuto después, gracias a un tremendo remate desde el borde del área de Gutiérrez, quien disputaba recién su segundo partido en Primera División.

Torneo Apertura: lo que viene para Belgrano y Rosario Central

La actividad en el Torneo Apertura para Belgrano continuará el jueves, cuando reciba a Tigre, mientras que Rosario Central deberá visitar a Racing un día antes.