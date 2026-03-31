Torneo Apertura 2026: días y horarios de la fecha 13 después del receso por la fecha FIFA

En lo que respecta al resto de la actividad, el partido más destacado de la fecha, al menos en la previa, es el Clásico de Avellaneda, en el que Independiente recibirá a Racing el sábado, a partir de las 17:30.

El Rojo atraviesa un muy flojo momento y su director técnico, Gustavo Quinteros, está en la cuerda floja, mientras que la “Academia” arrastra un invicto de ocho partidos y quiere aprovechar el envión.

En cuanto a los mendocinos, Independiente Rivadavia visitará el jueves a Tigre y Gimnasia y Esgrima enfrentará en el Legrotaglie a Vélez.

Por otra parte, Boca visitará el jueves a las 20:30 a Talleres, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de La Plata el viernes a las 19:30 y River jugará el domingo en su cancha ante Belgrano de Córdoba, a partir de las 18.

Cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Apertura

Miércoles 1/4

Lanús – Platense a las 20

Jueves 2/4

Barracas Central – Sarmiento a las 15

Tigre – Independiente Rivadavia a las 17:30

Talleres de Córdoba – Boca a las 20:30

Viernes 3/4

Gimnasia y Esgrima – Vélez a las 15

Unión de Santa Fe – Deportivo Riestra a las 17:15

San Lorenzo – Estudiantes de La Plata a las 20:30

Sábado 4/4

Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto a las 13:30

Independiente – Racing a las 17:30

Rosario Central – Atlético Tucumán a las 21

Domingo 5/4

Gimnasia y Esgrima La Plata – Huracán a las 15:30

River – Belgrano de Córdoba a las 18

Central Córdoba – Newell´s a las 20:30

Lunes 6/4:

Argentinos Juniors – Banfield a las 19

Instituto de Córdoba – Defensa y Justicia a las 21:15