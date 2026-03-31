Torneo Apertura 2026: días y horarios de la fecha 13 después del receso por la fecha FIFA

La fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional podría ser clave para los equipos que buscan la clasificación a los playoffs y comenzará este miércoles.
La fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional podría ser clave para los equipos que buscan la clasificación a los playoffs y comenzará este miércoles.
La fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional podría ser clave para los equipos que buscan la clasificación a los playoffs y comenzará este miércoles.
El primer encuentro de la fecha será aquel en el que Lanús reciba a Platense en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez a partir de las 20. El mismo será transmitido por TNT Sports Premium.
Lanús llega a este encuentro muy bien posicionado en la Zona A, donde ocupa la cuarta posición con 18 puntos, mientras que Platense tuvo un flojo inicio y marcha décimo, con solo 10 unidades, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para que no se complique su clasificación a los playoffs.
En lo que respecta al resto de la actividad, el partido más destacado de la fecha, al menos en la previa, es el Clásico de Avellaneda, en el que Independiente recibirá a Racing el sábado, a partir de las 17:30.
El Rojo atraviesa un muy flojo momento y su director técnico, Gustavo Quinteros, está en la cuerda floja, mientras que la “Academia” arrastra un invicto de ocho partidos y quiere aprovechar el envión.
En cuanto a los mendocinos, Independiente Rivadavia visitará el jueves a Tigre y Gimnasia y Esgrima enfrentará en el Legrotaglie a Vélez.
Por otra parte, Boca visitará el jueves a las 20:30 a Talleres, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de La Plata el viernes a las 19:30 y River jugará el domingo en su cancha ante Belgrano de Córdoba, a partir de las 18.
Miércoles 1/4
Jueves 2/4
Viernes 3/4
Sábado 4/4
Domingo 5/4
Lunes 6/4:
Argentinos Juniors – Banfield a las 19
Instituto de Córdoba – Defensa y Justicia a las 21:15