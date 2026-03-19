Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, horario y dónde verlo

river, copa libertadores, torneo clausura River jugará la Copa Sudamericana este 2026.

Por último aparece Tigre, que tuvo un gran inicio de 2026 y está cuarto en la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Victoria buscará tomarse revancha de lo ocurrido en 2012, cuando cayó en la final frente al San Pablo de Brasil.

Los equipos argentinos buscarán ampliar su dominio en la Copa Sudamericana

Los equipos argentinos demostraron un gran dominio históricamente en la Copa Sudamericana. En esta competencia, los representantes nacionales son los máximos ganadores.

Los campeones argentinos en la historia fueron San Lorenzo en 2002, Boca en 2004 y 2005, Arsenal en 2007, Independiente en 2010 y 2017, Lanús en 2013 y 2025, River en 2014, Defensa y Justicia en 2020 y Racing en 2024.

De esta manera, la Argentina domina el listado de países más ganadores de la Sudamericana con 11 títulos, superando los cinco de Brasil y los cuatro de Ecuador.

Sorteo Copa Sudamericana: bombos, hora y dónde verlo

Bombo 1: River Plate, Racing Club, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Gremio, Santos, Olimpia y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Tigre, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama, Millonarios, Palestino, Caracas FC y Cienciano .

Bombo 3: Audaz Italiano, Independiente Petrolero, Blooming, Boston River, Deportivo Cuenca, Montevideo City Torque, Academia Puerto Cabello y Macará.

Bombo 4: Barracas Central, Deportivo Riestra, Juventud de Las Piedras, Recoleta FC, Botafogo, Carabobo, O'Higgins y Alianza Atlético.

El sorteo se podrá ver en Argentina por la señal ESPN, Fox Sports, TNT Sports y por el canal de Youtube de la CONMEBOL. A las 20 hora local.