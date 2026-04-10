Sin Paredes y con el Changuito Zeballos, Úbeda definió a los convocados de Boca para el clásico

Boca tiene todo listo para recibir a Independiente en uno de los clásicos de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este sábado, desde las 19.30, el Xeneize y el Rojo volverán a verse las caras.
Boca recibirá a Independiente durante la jornada de este sábado. Claudio Úbeda incluyó al Changuito Zeballos entre los convocados para el clásico
Boca tiene todo listo para recibir a Independiente en uno de los clásicos de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este sábado, desde las 19.30, el Xeneize y el Rojo volverán a verse las caras.
En la previa de un encuentro que promete ser apasionante, Claudio Úbeda afinó el lápiz y confirmó a los 24 futbolistas que tendrá en consideración para el clásico que se avecina. El Changuito Zeballos vuelve tras una larga ausencia por lesión.
Boca llega a este encuentro en medio de una muy buena racha. De la mano de Claudio Úbeda, el Xeneize acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que se extiende a 10 si consideramos los triunfos en Copa Argentina y Libertadores.
Es gracias a estos buenos resultados que el elenco de La Ribera, que marcha tercero en la Zona A con 20 puntos, está muy cerca de asegurar su la clasificación a playoffs.
Su última actuación fue en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó 2-1 como visitante a Universidad Católica de Chile.
De cara al clásico ante Independiente, Úbeda optaría por darle rodaje a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo: Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez. Esto con el objetivo de que los habituales titulares lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores. Cabe recordar que el otro fin de semana, el domingo 19, jugarán el Superclásico con River.
El Changuito Zeballos, que irá al banco y podría sumar minutos en el complemento, dejó atrás la lesión muscular (desgarro grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo) que sufrió a principios de febrero y ya se encuentra a disposición del DT. El otro que vuelve, y será de la partida, es Agustín Marchesín.
Por su parte la baja más resonante es la de Leandro Paredes. El campeón del mundo no forma parte de los concentrados debido a que llegó a la quinta amarilla y debe purgar una fecha de suspensión.
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