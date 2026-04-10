Sin Paredes y con el Changuito Zeballos, Úbeda definió a los convocados de Boca para el clásico

Es gracias a estos buenos resultados que el elenco de La Ribera, que marcha tercero en la Zona A con 20 puntos, está muy cerca de asegurar su la clasificación a playoffs.

Su última actuación fue en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó 2-1 como visitante a Universidad Católica de Chile.

De cara al clásico ante Independiente, Úbeda optaría por darle rodaje a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo: Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez. Esto con el objetivo de que los habituales titulares lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores. Cabe recordar que el otro fin de semana, el domingo 19, jugarán el Superclásico con River.

El Changuito Zeballos, que irá al banco y podría sumar minutos en el complemento, dejó atrás la lesión muscular (desgarro grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo) que sufrió a principios de febrero y ya se encuentra a disposición del DT. El otro que vuelve, y será de la partida, es Agustín Marchesín.

Por su parte la baja más resonante es la de Leandro Paredes. El campeón del mundo no forma parte de los concentrados debido a que llegó a la quinta amarilla y debe purgar una fecha de suspensión.

Los convocados de Boca

Arqueros

Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores

Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas

Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

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