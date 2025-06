Simeone habló sobre el penal anulado a Julián Álvarez y el cambio de reglamento: "Nos sentimos ultrajados"

Diego Simeone, que lleva 14 temporadas al mando del Atlético de Madrid, en un adelanto de una entrevista realizada por DAZN que se emitirá el 13 de junio, participó de una dinámica que consistió en ver fotografías de diferentes momentos de su vida tanto social como deportiva. Una de esas imágenes fue la del fatídico penal que tuvo como protagonista a Julián Álvarez.

Embed La IFAB CAMBIÓ la REGLA DEL DOBLE TOQUE en un PENAL donde si el penal termina en GOL después de tocar el balón de manera involuntaria con los dos pies, SE REPETIRÁ EL TIRO.



El PENAL de JULIÁN ÁLVAREZ tuvo que haberse REPETIDO. pic.twitter.com/x4evACMrmh — DAT (@DeportesAlTacok) June 3, 2025

Al instante el Cholo reaccionó: "Ufff. Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos ultrajados, violentados, como que pasó algo que no se entiende y no se entenderá".

"Yo en ese momento caminaba, porque no estaba viendo los tiros de penal y cuando veo que hace gol, digo gol. Y de repente veo que no y pregunto qué pasó, porque no había visto la situación. Y me cuentan que tocó dos veces la pelota. Dije vale, ha tocado dos veces la pelota", continuó con su relato el técnico argentino.

Cuando luego ves que la pelota no la tocó es duro, porque hay mucho trabajo. Cuando luego ves que la pelota no la tocó es duro, porque hay mucho trabajo.

julian alvarez, penal.jpg La Araña esta vez no pudo celebrar.

►TE PUEDE INTERESAR: Las 3 condiciones que River le exigirá al Real Madrid por Franco Mastantuono

"No era un penal más"

Diego Simeone continuó con su análisis de la situación: "No era un penal más. Era un penal de un pase a cuartos de final. Habíamos hecho una Champions muy buena este año. Bronca, sinceramente bronca".

Es una jugada que quedará para la historia del fútbol y a partir de esa seguramente cambiarán, como siempre pasa. Es una jugada que quedará para la historia del fútbol y a partir de esa seguramente cambiarán, como siempre pasa.

A partir de esta situación el técnico del Atlético de Madrid recordó otro error arbitral, nuevamente contra el Real Madrid y en la final de Champions League de la temporada 2015-16, en el gol de Sergio Ramos quien estaba fuera de juego: "Me acuerdo del gol de Ramos en la final de Champions. Yo estaba al lado del juez de línea, lo estaba viendo igual que él. Yo vi que era fuera de juego y él que no lo era, pero se veía claramente que era fuera de juego".

"Después de ocho años el árbitro dijo 'nos equivocamos, era fuera de juego', pero los momentos no vuelven y este momento (el penalti de Julián) no va a volver, así que queda como un ultrajo, directamente", concluyó Diego Simeone quien comandará al Atlético en el Mundial de Clubes.