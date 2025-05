Tras superar a los locales y Países Bajos en la fase de grupos, Argentina batió por penales en la semifinal a Países Bajos y en la final a los portugueses.

Argentina are the champions of LFTC 2025! They take the win in the final against Portugal and lift the trophy in style.