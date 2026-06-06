Buenos Aires amaneció con el pulso alterado. No había banderas políticas ni consignas gremiales; esta vez, el asfalto caliente de la Plaza de Mayo le pertenecía a una liturgia distinta, una misa de cuerpo ausente en la que miles de personas se congregaron en un ritual de despedida y fidelidad absoluta al Indio Solari durante la tardenoche del viernes y madrugada del sábado.
Miles de fanáticos depidieron al Indio Solari en Plaza de Mayo y anunciaron banderazo en el Obelisco
En una "misa de cuerpo ausente" Carlos Alberto El Indio Solari fue despedido por sus seguidores en Buenos Aires
Desde temprano, las diagonales derramaban columnas de remeras negras, mochilas cargadas de recuerdos y trapos con frases que ya son parte del ADN nacional. "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás", se leía en una bandera gigante que cruzaba la plaza de frente a la Casa Rosada. La postal era imponente: una ola humana que alternaba entre el llanto unánime y la euforia del pogo más grande del mundo, recreado de manera espontánea sobre las baldosas históricas. El olor a choripán se mezclaba con el humo y la nostalgia, transformando el centro político del país en el templo de una misa ricotera huérfana.
No faltaron grupos de personas cantando las canciones de todas las épocas del Indio en improvisados parlantes que reproducían desde "Mariposa Pontiac" hasta "Ji ji ji" entre numerosos himnos coreados con modestas ganas, emoción y gargantas quebradas por la tristeza.
Bengalas de humo rojo y las luces de los celulares iluminaban las caras de jóvenes que nunca vieron a los Redondos en vivo, pero que heredaron el mito de sus padres, mezclados con veteranos de mil batallas que arrastraban borceguíes gastados desde la época de Huracán o Tandil. O bien, la histórica y gélida noche del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Autódromo de San Martín en 2014
La previa en el Obelisco: el banderazo de la resistencia
A unas pocas cuadras de allí, el epicentro de la adrenalina se trasladará hacia el Obelisco este sábado. Esa es la convocatoria que los seguidores de Solari han lanzado mientras esperan que se defina un lugar para las exequias del artista, que serán este domingo 7 de junio.
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