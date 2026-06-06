Miles de fanáticos depidieron al Indio Solari en Plaza de Mayo y anunciaron banderazo en el Obelisco

No faltaron grupos de personas cantando las canciones de todas las épocas del Indio en improvisados parlantes que reproducían desde "Mariposa Pontiac" hasta "Ji ji ji" entre numerosos himnos coreados con modestas ganas, emoción y gargantas quebradas por la tristeza.

Despedida Indio Solari Plaza de Mayo Gustavo Gavotti Banderas y consternación en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. Gustavo Gavotti

Bengalas de humo rojo y las luces de los celulares iluminaban las caras de jóvenes que nunca vieron a los Redondos en vivo, pero que heredaron el mito de sus padres, mezclados con veteranos de mil batallas que arrastraban borceguíes gastados desde la época de Huracán o Tandil. O bien, la histórica y gélida noche del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Autódromo de San Martín en 2014

La previa en el Obelisco: el banderazo de la resistencia

A unas pocas cuadras de allí, el epicentro de la adrenalina se trasladará hacia el Obelisco este sábado. Esa es la convocatoria que los seguidores de Solari han lanzado mientras esperan que se defina un lugar para las exequias del artista, que serán este domingo 7 de junio.

Nota en desarrollo.