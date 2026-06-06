Mirtha Legrand se mostró de lo más conmocionada por la muerte del Indio Solari cuando fue abordada por las cámaras de LAM en la puerta del Teatro Opera.
Mirtha Legrand angustiada por la muerte del Indio Solari
Mirtha Legrand sorprendió con sus declaraciones tras el fallecimiento del Indio Solari. Todos los detalles
Antes de ingresar a disfrutar del musical Billy Elliot, Mirtha Legrand expresó su admiración por el artista a pesar de que nunca estuvo en su mesa.
"Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista. “No pudo ir nunca, una lástima”, dijo angustiada la diva de los almuerzos.
“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, agregó impactada por la partida del ex líder de los Redonditos de Ricotta.
Polémica por el comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari
La noticia de la muerte del Indio Solari impactó a todos incluso a figuras y famosos como Nati Jota que se enteraron en vivo y fueron ellos mismos quienes la comunicaron a sus seguidores.
En su programa de streaming, Nati Jota habló del fallecimiento del músico y su comentario provocó gran polémica en las redes sociales donde fanáticos del Indio Solari expresaron u descontento.
“Se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días”, contó la conductora de Sería Increíble cuando fue corregida por Tomás Kirzner. “Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows”, dijo el hijo de Adrián Suar.
“Activo internamente, supongo. En su vida personal”, agregó Nati Jota tratando de salvar la situación. Minutos despúes la conductora volvió a lanzar una frase que no paso desapercibida. “Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)”, dijo.
El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.