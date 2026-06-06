Mirtha Legrand angustiada por la muerte del Indio Solari

indio mirtha

“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, agregó impactada por la partida del ex líder de los Redonditos de Ricotta.

Polémica por el comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari

La noticia de la muerte del Indio Solari impactó a todos incluso a figuras y famosos como Nati Jota que se enteraron en vivo y fueron ellos mismos quienes la comunicaron a sus seguidores.

En su programa de streaming, Nati Jota habló del fallecimiento del músico y su comentario provocó gran polémica en las redes sociales donde fanáticos del Indio Solari expresaron u descontento.

“Se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días”, contó la conductora de Sería Increíble cuando fue corregida por Tomás Kirzner. “Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows”, dijo el hijo de Adrián Suar.

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“Activo internamente, supongo. En su vida personal”, agregó Nati Jota tratando de salvar la situación. Minutos despúes la conductora volvió a lanzar una frase que no paso desapercibida. “Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)”, dijo.

El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.