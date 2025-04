Sebastián Torrico contó qué le dijo el Papa Francisco cuando lo recibió en el Vaticano

Posteriormente fue consultado acerca de lo que sintió cuando se enteró de la muerte del Papa argentino. "Me enteré a primera hora. Lo primero que pensé es que tuve la suerte de haberlo conocido y que era una persona muy buena, que transmitía mucha paz y la verdad que es un dolor muy grande la pérdida del Papa".

Qué le dijo el Papa Francisco a Sebastián Torrico

"Soy católico. Le regalé los guantes y me dijo: 'te los bendigo y te los llevás' y le dije: no, me gustaría si se los puede dejar de recuerdo'. Y bueno, se los dejó y los dejó en el museo del Vaticano", cerró.