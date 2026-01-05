Sin embargo, en su estadía junto al plantel en San Martín de los Andes sufrió una lesión y la danza de nombres para reemplazarlo comenzó más fuerte que nunca.

Es que el arquero de 39 años no podrá jugar en los amistosos de pretemporada contra Millonarios ni contra Peñarol en el Campus de Maldonado (en Uruguay) y hasta peligra su presencia en el debut frente a Barracas Central en el Estadio Chiqui Tapia, el sábado 24 de enero a las 17.

Ahora Marcelo Gallardo deberá pensar en qué arquero va a reemplazarlo y hay varias alternativas. Por un lado Jeremías Ledesma no continuará en River ya que se irá en calidad de cedido a Rosario Central ya que nunca logró quedarse con el arco del conjunto de La Banda.

Por su lado, Ezequiel Centurión se encuentra en plena recuperación de la fractura de su mano izquierda sufrida en la final de la Copa Argentina donde tuvo que salir lesionado dejándole el arco a Gonzalo Marinelli.

Es así que podría ser el momento de Santiago Beltrán, arquero de 21 años que viajó a la ciudad neuquina. El arquero ganó cierta notoriedad en 2023 porque se viralizaron una particular manera de atajar penales en la Reserva. Aunque aun no debutó en Primera División fue llamado por Lionel Scaloni a la Selección argentina para oficiar de sparring.

Además está Franco Jaroszewicz quien está realizando la pretemporada con el plantel superior de River y firmó su primer contrato que se extenderá hasta 2028.

Se desgarró Franco Armani y River buscará un arquero de Selección argentina

Unas de las grandes polémicas que tuvo el mercado de pases anterior fue la llegada de Maxi Salas a River, no obstante ahora la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo buscará a otro jugador de Racing que podría reavivar el conflicto entre las instituciones.

Es que el nombre elegido sería Facundo Cambeses, una de las figuras de la Academia. La cláusula de rescisión del arquero de 28 años es de 15 millones de euros mientras que tiene un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

futbol-clausura-cuartos de final-racing-tigre-facundo cambeses (1) Facundo Cambeses podría llegar a River tras la lesión de Armani.

Ahora Marcelo Gallardo deberá analizar si prefiere utilizar a algunos de los arqueros que ya tiene en el club y romper el mercado de pases buscando fichar al arquero de Racing que está siendo tenido en cuenta por Lionel Scaloni como tercer arquero en la Selección argentina.