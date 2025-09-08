Ya se definió quién llevará la camiseta 10 en la Selección Argentina.

Este martes por la noche, la Selección Argentina sellará su camino en las Eliminatorias para el Mundial 2026. En la previa parecía un partido donde no iba a haber muchas sorpresas: sin Lionel Messi entre los concentrados y con el equipo de Lionel Scaloni ya clasificado. Sin embargo, surgió una novedad: quién se hará cargo de la camiseta 10.

Durante el ciclo de Lionel Scaloni, que acaba de cumplir 7 años, muy pocos jugadores han podido utilizar la camiseta 10 en la Selección Argentina. Claro que Lionel Messi es el dueño absoluto de esa dorsal, pero en sus escasas ausencias hay otros jugadores que se han vestido con el número más preciado. Y este martes habrá un nuevo debut.

Ángel Correa.jpg
Ángel Correa ha llevado la camiseta 10 de la Selección Argentina.

Quién usará la 10 en la Selección Argentina ante Ecuador

En casi la totalidad de los partidos del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, el número 10 fue para Lionel Messi. Pero hubo alguna que otra ocasión en que el capitán argentino dijo ausente por lesión u otro motivo, lo que generó que sean algunos de sus compañeros quienes cargaron con el peso de la historia en su espalda.

El que más veces lo reemplazó en ese sentido fue Ángel Correa. El enganche surgido de San Lorenzo, con paso por el Atlético de Madrid y actualmente en Tigres, fue el número 10 de la Selección Argentina en 3 ocasiones. Todos fueron partidos de eliminatorias entre 2022 y 2023 ante Chile, Colombia y Bolivia.

almada
Thiago Almada llevará la camiseta 10 de la Selección Argentina ante Ecuador.

Luego, solamente dos jugadores más pudieron ocupar la camiseta 10 de la Selección Argentina en los últimos años. Uno fue Paulo Dybala, en septiembre de 2024 cuando la albiceleste enfrentó a Chile y el surgido de Instituto de Córdoba regresaba tras una larga ausencia. El otro fue Giovanni Lo Celso, en octubre de 2020 cuando los de Lionel Scaloni enfrentaron a Perú por eliminatorias.

Este martes por la noche se confirmó que el sucesor de la camiseta 10 será Thiago Almada. El joven surgido de Vélez viene mostrando hace tiempo que es importante para la Selección Argentina y por eso buscará reemplazar la ausencia de Lionel Messi en el encuentro de visitante ante Ecuador.

