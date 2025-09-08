El que más veces lo reemplazó en ese sentido fue Ángel Correa. El enganche surgido de San Lorenzo, con paso por el Atlético de Madrid y actualmente en Tigres, fue el número 10 de la Selección Argentina en 3 ocasiones. Todos fueron partidos de eliminatorias entre 2022 y 2023 ante Chile, Colombia y Bolivia.

almada Thiago Almada llevará la camiseta 10 de la Selección Argentina ante Ecuador.

Luego, solamente dos jugadores más pudieron ocupar la camiseta 10 de la Selección Argentina en los últimos años. Uno fue Paulo Dybala, en septiembre de 2024 cuando la albiceleste enfrentó a Chile y el surgido de Instituto de Córdoba regresaba tras una larga ausencia. El otro fue Giovanni Lo Celso, en octubre de 2020 cuando los de Lionel Scaloni enfrentaron a Perú por eliminatorias.

Este martes por la noche se confirmó que el sucesor de la camiseta 10 será Thiago Almada. El joven surgido de Vélez viene mostrando hace tiempo que es importante para la Selección Argentina y por eso buscará reemplazar la ausencia de Lionel Messi en el encuentro de visitante ante Ecuador.