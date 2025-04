Santino Andino habló antes del clásico de Godoy Cruz ante San Martín San Juan de su gran momento y de sus sueños

Luego fue consultado sobre el lujo que tiró en el clásico con Independiente Rivadavia, donde además hizo un gol. "La bicicleta fue algo del momento, me encerraron entre dos y dije: 'la tiro', salió, por suerte la jugada terminó en una falta y no perdí la pelota porque sino me iban a p...", expresó.

"El árbitro me dijo que tuviera cuidado con lo que hacía y no le respondí. Pero son cosas que quedan en la cancha", agregó al respecto.

Posteriormente se refirió a los cotejos que debe afrontar el equipo que dirige Esteban Solari, San Martín de San Juan y Gremio: "Sí son dos partidos importantes que se vienen, así que ahora hay que pensar en el clásico y tratar de ganarlo y después en el partido por la Copa vamos a ir con todo".

Santino Andino Godoy Cruz-.jfif Andino grita un gol con la camiseta de su amado Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

También fue consultado por si hubo sondeos para llevarse sus goles a Italia, a lo que respondió: "Todavía es muy pronto, no me ha llegado nada concreto así que pienso en el día acá en el Tomba".

El rubio jugador no vive la misma realidad de hace unos años atrás y dijo al respecto: "Ha cambiado, ahora vas al predio y los chicos te piden fotos y es muy lindo porque cuando yo era chiquito iba a ese lugar veía al Morro (García) y a todos los chicos y les pedía fotos y autógrafos".

Embed

También estableció un paralelismo entre los partidos ante San Martín de San Juan e Independiente Rivadavia al decir: "Los dos son clásicos muy picantes, pero con la Lepra con los dos equipos jugando en Primera se vive un poco más. Vamos a tratar de ganar en San Juan y llevarnos los tres puntos".

"Está bastante bien el grupo, está unido, creo que se está viendo en la cancha y vamos a tratar de ganarle a Gremio para quedar punteros y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para poder pasar de fase", afirmó.

El sueño de Santino Andino de jugar el Mundial Sub 20

"Todos sueñan con jugar en la Selección argentina y poder estar en un campeonato del mundo sería un sueño cumplido", dijo el referirse a la posibilidad de jugar el Mundial Sub 20 de Chile, que tendrá lugar entre el 27 septiembre y el 19 de octubre próximos. Es que el atacante jugó el Sudamericano de la categoría este año en Venezuela.

Además expresó que no quiere vivir solo, al menor por ahora. "Estoy cómodo acá en mi casa con mi familia, somos muy familieros, estamos siempre juntos, así que mientras viva en Mendoza estaré acá con ellos", tiró.

santino andino seleccion (2).jpg Santino Andino jugó el Sudamericano con la Selección argentina Sub 20.

Santino Andino admira a Sebastián Villa

"En el fútbol argentino me gusta bastante Sebastián Villa, que es gambeteador, rápido. Gabito Vega, cuando jugaba acá en Godoy Cruz, me dijo que yo que tenía cosas de él; lo he mirado bastante también cuando jugaba en Boca", expresó al hablar del jugador de la Lepra.

Por último elogió a su hermano que juega en Independiente Rivadavia al decir: "Todos los días miramos fútbol, mi hermano Thiago mira la Lepra así que me toca verlo; él es un gran jugador".