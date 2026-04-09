River sigue invicto en el ciclo del Chacho Coudet y afrontará una exigente seguidilla de partidos

Esta decisión podría ser aún más lógica si se tiene en cuenta que solo cuatro días después, el domingo 19, recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Luego de dicho enfrentamiento, a River se le descomprimirá un poco la agenda ya que tendrá 6 días de descanso antes de recibir a Aldosivi de Mar del Plata y otros 6 para visitar a Bragantino de Brasil en la Copa Sudamericana.

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Finalmente, el Millonario tiene programado enfrentarse el 2 de mayo con Atlético Tucumán, para finalmente visitar 5 días después a Carabobo en la Sudamericana.

El calendario de River podría volverse incluso más apretado en caso de que clasifique a los playoffs del Torneo Apertura, algo que ya tiene prácticamente asegurado debido a que marcha segundo en la Zona B con 23 puntos.

El calendario de River en las próximas semanas