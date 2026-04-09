River sigue invicto en el ciclo del Chacho Coudet y afrontará una exigente seguidilla de partidos

River empató en su debut en la Copa Sudamericana, sigue invicto en el ciclo del Chacho Coudet y tendrá unas intensas semanas por delante con una gran cantidad de partidos, que serán claves para definir el balance en el primer semestre de 2026.
River empató en su debut en la Copa Sudamericana, sigue invicto en el ciclo del Chacho Coudet y tendrá unas intensas semanas por delante con una gran cantidad de partidos.
River empató en su debut en la Copa Sudamericana, sigue invicto en el ciclo del Chacho Coudet y tendrá unas intensas semanas por delante con una gran cantidad de partidos, que serán claves para definir el balance en el primer semestre de 2026.
La seguidilla de partidos del Millonario, que comenzó este miércoles con el enfrentamiento con Blooming, continuará el domingo, con una complicada visita al Cilindro de Avellaneda para enfrentar a Racing por la 14ta fecha del Torneo Apertura.
Tres días después disputará su segundo partido del año en la Copa Sudamericana, en un enfrentamiento ante Carabobo de Venezuela en el Monumental en el que su director técnico, Chacho Coudet, incluso podría probar con un equipo alternativo.
Esta decisión podría ser aún más lógica si se tiene en cuenta que solo cuatro días después, el domingo 19, recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
Luego de dicho enfrentamiento, a River se le descomprimirá un poco la agenda ya que tendrá 6 días de descanso antes de recibir a Aldosivi de Mar del Plata y otros 6 para visitar a Bragantino de Brasil en la Copa Sudamericana.
Finalmente, el Millonario tiene programado enfrentarse el 2 de mayo con Atlético Tucumán, para finalmente visitar 5 días después a Carabobo en la Sudamericana.
El calendario de River podría volverse incluso más apretado en caso de que clasifique a los playoffs del Torneo Apertura, algo que ya tiene prácticamente asegurado debido a que marcha segundo en la Zona B con 23 puntos.