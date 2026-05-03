River pierde ante Atlético Tucumán en el Monumental

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En los primeros minutos el elenco local, que contó con el regreso de Maxi Meza (se recuperó de una lesión) trataba de generar chances de gol para poder marcar la diferencia y asegurar el segundo lugar de la Zona B de cara a los playoffs. Sin embargo, el Millonario no tenía precisión en los últimos metros de la cancha.

Hasta que a los 18 minutos Nicola hizo una gran jugada, desbordó por la izquierda, metió el centro, Villa le pegó mordido y el ex Godoy Cruz Tesuri abrió la cuenta para la visita.

Salas y Pezzella tenían opciones para empatar, pero fallaban en sus intentos.

Luego Ruberto exigía una buena respuesta de Ingolotti. Pero River jugaba mal.

Subiabre remataba desde lejos ante una mala salida de Ingolotti, pero le erraba al arco.

Sobre el final del primer tiempo River sufría un contragolpe y Beltrán le tapaba un mano a mano al Loco Díaz.

El ingresado Lautaro Pereyra, de 18 años, le daba frescura a River, remataba al arco y estaba cerca de marcar.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Decano, el Millo visitará a Carabobo de Venezuela el jueves 7 de mayo, por la Copa Sudamericana.