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Torneo Apertura

River le ganó a Racing en Avellaneda y sigue invicto con el Chacho Coudet como DT

El Chacho Coudet mantuvo su invicto como DT de River al vencer a Racing, su ex equipo, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River batió a Racing en el Cilindro.

River batió a Racing en el Cilindro.

River mantuvo el invicto que sostiene Eduardo Coudet desde su llegada al vencer por 2 a 0 nada menos que a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El partido por la fecha 14 del Torneo Apertura le permite a River mantenerse segundo con 26 puntos, 3 menos que el líder Independiente Rivadavia, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas quedaron novenos, fuera de la zona de clasificación a playoffs, con 18 unidades.

El primer gol lo hizo Facundo Colidio a los 33' del primer tiempo, en el complemento fue expulsado Marcos Rojo y Sebastián Driussi sentenció el resultado a los 91'.

colidio
Colidio hizo el 1 a 0 de River ante Racing.

Colidio hizo el 1 a 0 de River ante Racing.

El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo y presionó con insistencia en el final, River fue creciendo, abrió el marcador y en el cierre aumentó la diferencia.

La victoria le permite a River encarar con mucha confianza una semana clave ya que debutará como local en la Copa Sudamericana ante Carabobo y recibirá nada menos que a Boca en el Superclásico.

Driussi aseguró la victoria de River

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Rojo se fue expulsado

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Se lo perdió Maravilla

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Colidio abrió el marcador

Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.

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River exigió a Cambeses

River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.

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¿Hubo penal para Racing?

River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.

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Cálida bienvenida para el Chacho

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