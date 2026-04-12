River le ganó a Racing en Avellaneda y sigue invicto con el Chacho Coudet como DT

colidio Colidio hizo el 1 a 0 de River ante Racing.

El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo y presionó con insistencia en el final, River fue creciendo, abrió el marcador y en el cierre aumentó la diferencia.

La victoria le permite a River encarar con mucha confianza una semana clave ya que debutará como local en la Copa Sudamericana ante Carabobo y recibirá nada menos que a Boca en el Superclásico.

Driussi aseguró la victoria de River

Embed AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.



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Rojo se fue expulsado

Embed ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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Se lo perdió Maravilla

Embed MARAVILLA MARTÍNEZ DEFINIÓ DE EMBOQUILLADA Y LA PELOTA SE FUE POR ARRIBA DEL TRAVESAÑO.



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Colidio abrió el marcador

Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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River exigió a Cambeses

River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.

Embed TAMBIÉN RESPONDIÓ CAMBESES: gran tapada del arquero de Racing para evitar el gol de Galván.



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¿Hubo penal para Racing?

River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.

Embed TODO RACING PIDIÓ PENAL ANTE RIVER POR MANO: ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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Cálida bienvenida para el Chacho

Embed RECONOCIMIENTO Y OVACIÓN: la gente de Racing le brindó todo su cariño al Chacho Coudet, hoy DT de River.



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