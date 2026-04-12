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El hombre que saltó desde el límite del espacio y cambió la historia para siempre

Felix Baumgartner fue un militar y paracaidista austriaco que marcó la historia para siempre tras realizar una hazaña única en 2012

Isabella Brosio
Editado por Isabella Brosio
Una historia que hoy cumple más de 10 años. 

Una historia que hoy cumple más de 10 años. 

El 14 de octubre de 2012, el mundo se detuvo para observar a un hombre parado en el umbral del espacio. Felix Baumgartner, a bordo de una cápsula impulsada por un globo de helio, ascendió hasta la estratosfera para protagonizar una de las mayores hazañas de la historia moderna.

Felix Baumgartner
La misi&oacute;n que rompi&oacute; un r&eacute;cord en la historia.&nbsp;

La misión que rompió un récord en la historia.

Su salto desde más de 39.000 metros de altura no fue solo un truco publicitario. Fue una misión científica que llevó la resistencia humana y la tecnología aeroespacial al límite absoluto. Un hito en la historia que recordaremos por siempre.

El hombre que saltó en el espacio: una caída libre hacia lo desconocido

La misión Red Bull Stratos estuvo plagada de tensiones. Durante el ascenso, el visor del casco de Baumgartner comenzó a empañarse, amenazando con abortar la misión. Si no podía ver, no podría controlar su posición durante la caída.

Al saltar, la situación se tornó crítica rápidamente. Felix entró en un "giro plano" descontrolado. A esa altitud, sin aire que ofreciera resistencia, el cuerpo puede girar a velocidades letales, provocando una hemorragia cerebral por la fuerza centrífuga. Con una calma asombrosa, el atleta logró estabilizarse usando sus extremidades antes de perder el conocimiento.

salto de Felix Baumgartner
A pesar de las complicaciones, Felix pudo aterrizar en la Tierra con su paraca&iacute;das.&nbsp;

A pesar de las complicaciones, Felix pudo aterrizar en la Tierra con su paracaídas.

La física detrás del récord: ¿por qué no flotó en el espacio?

Existe la creencia de que en el límite con el espacio no hay gravedad. Sin embargo, Félix seguía bajo la influencia gravitatoria de la Tierra. Lo que hizo posible que rompiera la barrera del sonido —alcanzando los 1.357,6 km/h— fue la baja densidad atmosférica.

En la estratosfera, el aire es tan delgado que apenas existe fricción. Esto permitió que la gravedad lo acelerara sin el freno natural del oxígeno.

Para sobrevivir, utilizó un traje presurizado que evitó que su sangre hirviera debido a la baja presión, actuando como una nave espacial individual que lo protegió de temperaturas de -57 °C.

El legado de un hombre y el adiós de una leyenda

El hombre que cambió la historia, tras el salto, se enfocó en su faceta como piloto de helicópteros y participó en competencias de automovilismo de alto nivel, manteniendo siempre su vínculo con la velocidad y la adrenalina.

Sin embargo, la historia de este pionero tuvo un cierre inesperado y trágico en 2025. Felix falleció en un accidente de parapente en Italia, a los 56 años.

salto en el espacio
Tras su &eacute;xito mundial, Felix Baumgartner se alej&oacute; de los grandes saltos de exhibici&oacute;n.

Tras su éxito mundial, Felix Baumgartner se alejó de los grandes saltos de exhibición.

Aunque sobrevivió a lo que parecía imposible en la frontera espacial, perdió la vida en una actividad que amaba. Su nombre queda grabado como el hombre que demostró que el ser humano puede superar la velocidad del sonido con poco más que su propio cuerpo y una voluntad inquebrantable.

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