Cuál es la clave para transformar el ejercicio físico en un hábito, según neurocientífico

La mayoría de las personas inician una rutina de ejercicio con una explosión de entusiasmo que se desvanece rápidamente ante el primer síntoma de cansancio o un día complicado en el trabajo, abandonando así el entrenamiento. Un prestigioso neurocientífico tiene la explicación a este acontecimiento y nos enseñará a transformar el esfuerzo físico en un hábito.
Neurocientífico explica cómo funciona el cerebro para transformar el ejercicio en un hábito
Según el neurocientífico José Sánchez García, el error fundamental radica en confiar exclusivamente en la motivación. Por definición, este impulso es una construcción inestable y dinámica que fluctúa según nuestro estado de ánimo o el entorno. Depender de algo tan cambiante para sostener un esfuerzo a largo plazo es, desde una perspectiva cerebral, una estrategia condenada al fracaso.
A menudo se nos dice que la clave es la fuerza de voluntad, pero la neurociencia ofrece una visión distinta. Sánchez García advierte que el autocontrol no es infinito ya que, por el contrario, se erosiona con el uso excesivo. Intentar sostener una rutina exigente basándose únicamente en la disciplina rígida termina provocando un agotamiento tanto físico como emocional.
En lugar de exigirle más a nuestra mente, la ciencia propone centrar el esfuerzo en el diseño de un ambiente que facilite la repetición constante.
En consecuencia, para que el ejercicio se convierta en una parte integrada de la vida, es decir en un hábito, debe nacer de una motivación interna que conecte con el placer o los valores personales.
Si el entrenamiento se percibe como un juego, un espacio de socialización o un momento de relax, deja de ser una obligación pesada. Cuando el cerebro asocia el movimiento con el bienestar inmediato y no solo con una meta lejana, como un cambio estético, el hábito se protege contra el desgaste del día a día.
La transformación de una decisión consciente en un comportamiento automático sigue un bucle cerebral de tres pasos: señal, rutina y recompensa. Identificar la señal es crucial: puede ser un lugar, una hora específica o una acción previa, como dejar las zapatillas listas junto a la puerta. Esta señal actúa como un disparador que le indica al cerebro que es momento de entrar en modo automático, ahorrando así el enorme esfuerzo mental de tener que decidir cada día si vamos a entrenar o no.
Finalmente, el éxito de un hábito depende de encontrar la recompensa adecuada. No siempre es lo que creemos, ya que a veces el verdadero premio no es la pérdida de peso, sino la claridad mental que se siente al terminar o la satisfacción de haber superado un reto. En consecuencia, experimentar con distintos beneficios permite detectar qué es lo que realmente seduce a nuestro sistema nervioso para convertir el ejercicio en una actividad espontánea y duradera.