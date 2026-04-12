Demandó a McDonald's por un café y ganó millones de dólares: el caso que cambió las reglas

McDonald's, en un gesto polémico, ofreció nada más que 800 dólares para la mujer, por lo que el caso fue llevado a juicio con datos altamente reveladores.

En ese momento, la empresa servía el café en una temperatura de entre 82°C y 88°C, algo capaz de causar quemaduras profundas en menos de tres segundos.

coronavirus mcdonalds 1 Al momento de la denuncia, McDonalds ya tenía centenares de quejas por lo mismo.

Se descubrió que McDonald's ya había recibido más de 700 quejas previas de clientes quemados, pero decidió no bajar la temperatura del producto.

Finalmente el jurado, indignado por la actitud de la corporación, otorgó a Liebeck 2.9 millones de dólares (aunque luego la cifra fue reducida por un juez y finalmente sellada en un acuerdo privado).

El caso que cambió las reglas del consumo

Desde entonces, las advertencias de "precaución, contenido caliente" se volvieron obligatorias y las grandes cadenas de comida rápida debieron ajustar sus estándares de seguridad para evitar nuevas demandas.

De hecho, este caso es estudiado a lo largo y ancho del mundo como el ejemplo definitivo de la responsabilidad de empresas como McDonald's frente al consumidor.