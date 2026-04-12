Habló la policía que fue echada por vender contenido erótico: "No me arrepiento de nada"

Sin embargo, el camino entre el patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las plataformas de contenido para adultos no fue una búsqueda de fama: ella confiesa que fue un escape de la asfixia económica y de una profunda decepción institucional.

La vida de Nicole cambió para siempre en noviembre de 2025. En aquel entonces, se encontraba bajo una licencia médica, cobrando solo la mitad de su salario, una suma que rondaba los 600.000 pesos. “Necesitaba una salida laboral rápida”, explicó Nicole.

Una amiga muy cercana le mostró los números que se manejaban en las plataformas de contenido y la propuesta se volvió inevitable.

“Comencé con la venta de contenido sin pensar en las consecuencias que iba a tener a futuro. Cuando subí los videos con el uniforme, no estaba tan interiorizada sobre los problemas que podían surgir. No lo hice adrede. De un día para el otro me desperté y estaba en todos los programas de televisión”, explicó.

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El impacto fue inmediato. Al día siguiente de la viralización, recibió una notificación por un sumario administrativo bajo el cargo de “uso indecoroso del uniforme”.

En menos de un mes, la decisión fue drástica: la exoneración. “Queríamos apelar, pero no se me dio la oportunidad de hacer un descargo ni de presentar un escrito. Hoy me sé la Ley Orgánica (5.688), pero en ese momento no sabía que me juzgarían de esa manera”, lamenta.

Policía echada por vender contenido erótico: "cuando egresé me decepcioné rápido”

Nicole Verón fue mamá a los 16 años y, a pesar de las dificultades, logró terminar la secundaria con el apoyo de sus padres. Antes de ser policía, trabajaba como maestra pastelera en una panadería: “Entraba a las tres de la mañana y salía a las diez de la noche. No veía a mi nena”.

Su paso por la fuerza no fue por falta de opciones, sino por una herencia familiar ligada al servicio. “Entré por vocación. Tengo familiares en el Ejército, en la Bonaerense y en la Federal. Hice los dos años de internado, pero cuando egresé me decepcioné rápido”, cuenta.

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“A los tres meses me di cuenta de que esto no era para mí. Vi cosas que no son gratas: el acoso de los jefes, el acomodo dependiendo de si sos linda para ver si te mandan a la calle o a un puesto interno, y temas de corrupción fuertes. Si no formás parte de eso, te meten igual”, agrega.

Incluso después de su expulsión, la joven de 25 años asegura que recibió propuestas inapropiadas de altos mandos: “Mensajes de jefes importantes con propuestas de ‘¿querés volver, pero tenés que hacer esto’’, cosas con doble sentido totalmente fuera de lugar”.

“Para mí fue un cambio muy brusco salir de mi casa donde vivíamos todos apretaditos. Ahora puedo compartir esto con mi familia. La venta de contenido no es color de rosa, lleva tiempo, colaboraciones y mucha dedicación en redes, pero se disfruta porque lo estoy logrando yo”, reflexiona.

La joven concluyó: “A los que me cuestionan les digo que hay compañeros y jefes que hacen cosas mucho peores con el uniforme puesto. A mis excompañeros les digo que, si lo hacen por vocación, sigan, pero que no se crean que esto es fácil. Yo no me arrepiento de nada porque estoy logrando propósitos que nunca pensé alcanzar a mi edad. Si me dan a elegir, elegiría otra vez este camino”.

Fuente: tn.com.ar