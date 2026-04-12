Sorprendente descubrimiento revela lo que ocultaba el suelo del desierto de Atacama

Por ejemplo, tiene capacidad para reciclar nutrientes y controlar bacterias es lo que permite que el suelo mantenga un equilibrio ecológico mínimo en una de las regiones más hostiles de Chile.

Lo que más ha impactado a la comunidad científica son las estrategias de supervivencia de estos seres. En las zonas de mayor altitud y sequedad, se observó un predominio de la reproducción asexual. Es decir, los nematodos prosperan sin necesidad de encontrar pareja.

gusanos, atacama Los científicos quedaron sorprendidos por el método reproductivo de esta especie.

Este descubrimiento en Chile no solo amplía nuestro conocimiento sobre la fauna del Atacama, sino que también ofrece pistas sobre la astrobiología. Si la vida puede ocultarse y prosperar bajo el suelo más seco del mundo, las posibilidades de encontrar organismos similares aumentan significativamente.

La advertencia pese al descubrimiento

Más allá de la sorpresa por este descubrimiento, el mismo funciona también como una advertencia, ya que los científicos subrayan que estos ecosistemas son extremadamente frágiles. A medida que la aridez global aumenta, entender cómo estos pequeños habitantes protegen la estabilidad del suelo es vital para la conservación.

El desierto de Atacama sigue demostrando que, incluso en el silencio total, la vida siempre encuentra una forma de abrirse paso.