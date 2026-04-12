El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es mundialmente famoso por ser el lugar más árido de la Tierra. Durante décadas, su superficie rojiza y sus llanuras de sal han sido comparadas con el paisaje de Marte, y un reciente descubrimiento rompe con los parámetros establecidos sobre este.
Sorprendente descubrimiento revela lo que ocultaba el suelo del desierto de Atacama
Lo que más sorprendió a los científicos son las distintas estrategias de supervivencia localizadas en el descubrimiento. Todos los detalles, en la nota
Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Colonia, ha detectado la presencia de comunidades prósperas de nematodos (pequeños gusanos microscópicos) en zonas donde de Atacama donde se creía que nada podía sobrevivir. Puedes acceder al estudio dando click en el siguiente link.
El descubrimiento que revela lo que ocultaba el desierto de Atacama
A través de un exhaustivo muestreo en diversas áreas de Atacama, desde dunas hasta lechos de ríos secos, los expertos confirmaron que estos organismos no solo están presentes, sino que desempeñan un papel crucial en el ecosistema.
Por ejemplo, tiene capacidad para reciclar nutrientes y controlar bacterias es lo que permite que el suelo mantenga un equilibrio ecológico mínimo en una de las regiones más hostiles de Chile.
Lo que más ha impactado a la comunidad científica son las estrategias de supervivencia de estos seres. En las zonas de mayor altitud y sequedad, se observó un predominio de la reproducción asexual. Es decir, los nematodos prosperan sin necesidad de encontrar pareja.
Este descubrimiento en Chile no solo amplía nuestro conocimiento sobre la fauna del Atacama, sino que también ofrece pistas sobre la astrobiología. Si la vida puede ocultarse y prosperar bajo el suelo más seco del mundo, las posibilidades de encontrar organismos similares aumentan significativamente.
La advertencia pese al descubrimiento
Más allá de la sorpresa por este descubrimiento, el mismo funciona también como una advertencia, ya que los científicos subrayan que estos ecosistemas son extremadamente frágiles. A medida que la aridez global aumenta, entender cómo estos pequeños habitantes protegen la estabilidad del suelo es vital para la conservación.
El desierto de Atacama sigue demostrando que, incluso en el silencio total, la vida siempre encuentra una forma de abrirse paso.