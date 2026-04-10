Descubrimiento científico: la primera "guerra civil" entre monos chimpancés salvajes

Ataques coordinados y letalidad grupal. A diferencia de las agresiones fortuitas, los investigadores observaron patrullas organizadas de hasta 14 individuos que emboscaban a víctimas solitarias. El Dr. John Mitani, coautor del estudio, describe un nivel de violencia implacable: ataques basados en la superioridad numérica que resultan en lesiones internas fatales y, desde 2021, una campaña de infanticidios primates sistemáticos. Esta "guerra civil" demuestra que la identidad de grupo puede fracturarse incluso entre parientes cercanos, transformando a antiguos aliados en enemigos letales.

La evidencia genética sugiere que una división de esta magnitud ocurre aproximadamente cada 500 años. El único antecedente documentado fue la guerra de Gombe en Tanzania, reportada por Jane Goodall (fallecida en 2025). No obstante, el caso de Ngogo es científicamente superior al tratarse de una población que nunca fue alimentada artificialmente por humanos, lo que garantiza que el conflicto fue impulsado por dinámicas puramente naturales y biológicas.

Embed - La primera ‘guerra civil’ entre chimpances

El espejo de la violencia humana

Aunque los hallazgos invitan a trazar paralelos con la guerra humana, los científicos mantienen la cautela. Josep Call, catedrático en la Universidad de Saint Andrews, subraya que este conflicto responde más a un proceso de escisión territorial que a ideologías. Al final, mientras los chimpancés ven al extraño como un enemigo biológico, la especie humana ha desarrollado una capacidad de cooperación prosocial que, pese a las guerras, nos permite convivir en sociedades globales hiperconectadas.

Fuente: abc.es