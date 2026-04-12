Brinco: ganadores del sorteo del domingo 12 de abril

TRADICIONAL 1º premio 6 aciertos, VACANTE $529.717.024

VACANTE $529.717.024 TRADICIONAL 2º premio 5 aciertos, 12 ganadores $476.728,67

12 ganadores $476.728,67 TRADICIONAL 3º premio 4 aciertos, 399 ganadores $4.731,44

399 ganadores $4.731,44 TRADICIONAL 4º premio 3 aciertos, 6.386 ganadores $1.200

6.386 ganadores $1.200 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 2 ganadores $14.297.372,53 (1 de Corrientes y 1 de Córdoba)

brinco numeros mas salen inteligencia artificial 3.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1349 del domingo 12 de abril.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21