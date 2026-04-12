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Torneo Apertura

River le gana a Racing en un clásico picante en Avellaneda

El Chacho Coudet visita como DT de River a Racing, su ex equipo, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]

River busca continuar con el invicto que sostiene Eduardo Coudet desde su llegada nada menos que ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y pertenece a la Zona B donde el conjunto de Núñez está segundo con 23 puntos, 6 menos que el líder Independiente Rivadavia, y los dirigidos por Gustavo Costas están séptimos con 18.

El gol lo hizo Facundo Colidio a los 33' del primer tiempo.

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colidio

El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo, River fue creciendo, abrió el marcador y tuvo chances de aumentar la diferencia.

Colidio abrió el marcador

Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.

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River exigió a Cambeses

River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.

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¿Hubo penal para Racing?

River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.

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Cálida bienvenida para el Chacho

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