River le gana a Racing en un clásico picante en Avellaneda

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colidio

El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo, River fue creciendo, abrió el marcador y tuvo chances de aumentar la diferencia.

Colidio abrió el marcador

Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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River exigió a Cambeses

River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.

Embed TAMBIÉN RESPONDIÓ CAMBESES: gran tapada del arquero de Racing para evitar el gol de Galván.



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¿Hubo penal para Racing?

River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.

Embed TODO RACING PIDIÓ PENAL ANTE RIVER POR MANO: ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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Cálida bienvenida para el Chacho

Embed RECONOCIMIENTO Y OVACIÓN: la gente de Racing le brindó todo su cariño al Chacho Coudet, hoy DT de River.



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