River le gana a Racing en un clásico picante en Avellaneda

El Chacho Coudet visita como DT de River a Racing, su ex equipo, por la fecha 14 del Torneo Apertura.
El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y pertenece a la Zona B donde el conjunto de Núñez está segundo con 23 puntos, 6 menos que el líder Independiente Rivadavia, y los dirigidos por Gustavo Costas están séptimos con 18.
El gol lo hizo Facundo Colidio a los 33' del primer tiempo.
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El partido fue intenso, jugado al límite y con algunas jugadas polémicas, y aunque Racing fue más en el comienzo, River fue creciendo, abrió el marcador y tuvo chances de aumentar la diferencia.
Tras una jugada discutida en el área de River, Rojo se equivocó y Colidio no perdonó a Racing para establecer el 1 a 0 a favor de River.
River fue creciendo en el partido, tuvo más la pelota y un remate desde afuera de Galván exigió a Cambeses.
River arrancó un poco impreciso y el joven Beltrán tuvo que aparecer para evitar que los locales abrieran el marcador en el inicio del encuentro. También hubo una jugada dudosa en la que los locales pidieron penal.