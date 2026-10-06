River distinguió a Lionel messi como socio honorario antes de su despedida de la Selección argentina

Además, le otorgaron su carnet de socio y una placa distintiva que formaliza su reconocimiento como Socio Honorario de la institución. La foto del 10 con la camiseta del Millonario, hizo delirar a los hinchas.

"En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!", escribió el elenco de Núñez.

La despedida de Messi

Llegó el momento que ningún fanático del fútbol quería escuchar jamás. A pocas horas de su presentación en el estadio Monumental, Lionel Messi compartió un video que emocionó por completo los fanáticos de la Selección argentina. Con un mensaje tan sentido como directo, el rosarino encendió la emoción colectiva en la antesala de su despedida oficial con la camiseta celeste y blanca.

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", expresó el histórico número 10 en un material audiovisual que rápidamente recorrió el mundo y que se puede ver publicado en la cuenta de Instagram de Adidas, la marca que viste a la Selección argentina y que lo acompañó durante estos 21 años.