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River distinguió a Lionel messi como socio honorario antes de su despedida de la Selección argentina

River distinguió a Lionel Messi con el carnet de Socio Honorario y la camiseta especial por los 125 años antes del partido despedida de la Selección argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi fue homenajeado por el presidente de River.

Lionel Messi fue homenajeado por el presidente de River.

Restaba un puñado de minutos para que arrancara la entrada en calor de la Selección argentina cuando un posteo revolucionó las redes sociales. Entre videos del Monumental y mensajes de hinchas, River metió un pleno: distinguió a Lionel Messi como Socio Honorario.

El homenaje fue un boom total que llenó de orgullo a los hinchas. Antes de ir al vestuario para el encuentro despedida, el mejor jugador del mundo subió a las oficinas del club y se reunió con el presidente Stefano Di Carlo.

Lionel Messi y un homenaje Monumental

En ese encuentro previo al partido, el capitán recibió una serie de obsequios conmemorativos por parte del club de Núñez. Stefano Di Carlo le hizo entrega de la camiseta especial confeccionada por los 125 años de River, estampada con el emblemático número 10 y su apellido.

Además, le otorgaron su carnet de socio y una placa distintiva que formaliza su reconocimiento como Socio Honorario de la institución. La foto del 10 con la camiseta del Millonario, hizo delirar a los hinchas.

"En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!", escribió el elenco de Núñez.

La despedida de Messi

Llegó el momento que ningún fanático del fútbol quería escuchar jamás. A pocas horas de su presentación en el estadio Monumental, Lionel Messi compartió un video que emocionó por completo los fanáticos de la Selección argentina. Con un mensaje tan sentido como directo, el rosarino encendió la emoción colectiva en la antesala de su despedida oficial con la camiseta celeste y blanca.

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", expresó el histórico número 10 en un material audiovisual que rápidamente recorrió el mundo y que se puede ver publicado en la cuenta de Instagram de Adidas, la marca que viste a la Selección argentina y que lo acompañó durante estos 21 años.

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