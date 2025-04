Con apenas cuatro juegos por delante para la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, la Roja deberá ganar todo lo que queda para ilusionarse con un boleto a la máxima cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá durante el 2026.

En este difícil contexto, Ricardo Gareca enfrentó los micrófonos de DSports y se refirió al presente de su equipo: “El clima en el vestuario de la Selección no es el ideal, pero estoy muy seguro de seguir en el cargo”.

A la hora de hablar sobre la ausencia del hombre de Boca en la última doble fecha FIFA, aseguró: “Palacios nos pidió quedar desafectado por inconvenientes personales. A mí me interesa convocarlo pero dependerá de él si quiere venir o no”.

“Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos; después, será un problema de él si viene o no. Esto es un problema general de los jugadores”, completó el Tigre.

Para culminar, dejando clara su postura al respecto, Gareca sentenció: “Me excede si un jugador prefiere jugar en su club antes que en la Selección. No volví hablar y esperamos que él nos diga algo, pero no escuché más nada”.

Gareca.jpg Ricardo Gareca habló del presente del futbolista de 24 años.

Qué dijo Gareca de las declaraciones de Arturo Vidal

Arturo Vidal, tras el último partido de la Selección de Chile, aseguró que el próximo partido ante la Albiceleste será accesible: “Contra Argentina va a ser mucho más fácil que jugar acá con Paraguay, porque Paraguay en los últimos seis partidos les ganó a todos. Además, nosotros contra Argentina siempre jugamos bien”.

A la hora de separarse de la postura del King, Gareca aseguró: "¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Esas son cuestiones personales que alimentan una polémica. Muchas veces los jugadores hablan y ponen un determinado condimento para buscar una reacción“.

“Argentina siempre es difícil, en cualquier situación. Ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando era cuestionada por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy Argentina sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario“, sentenció el DT.