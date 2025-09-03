“Me diste la alegría más grande de mi vida”, fue la frase que se volvió tendencia en las redes sociales y la cual, a su vez, logró robarle una lágrima a Lionel Scaloni. El DT de la Selección argentina habló en conferencia de prensa y no ocultó su emoción luego de las palabras que soltó uno de los periodistas presentes.
Quién es y qué dijo el periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni en conferencia de prensa
En la previa del partido de la Selección argentina, Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento con un periodista que rompió en llanto