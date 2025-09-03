Para comenzar, expresó: “Un poco desprolijo, ja. Muy emotivo todo. Tenía que decírselo. Me tocó un momento difícil en mi vida, complicado. Justo coincidió el Mundial con proyectos que se bajaron y tuve que vivir de otra manera".

Posteriormente, añadió: “Siempre me siento acá, al lado de mi estrella (señaló la estrella de Qatar 2022 instalada en la sala de prensa del predio de Ezeiza). Esta es mi estrella, ja. Es el lugar que me identifica. Me salió espontaneo, porque habló de Messi y la verdad que lo de mañana va a ser muy lindo y emotivo”.

Maximiliano De Vita Lemus, quien se largó a llorar mientras le hacía una pregunta a Scaloni, habló con Bolavip y explicó la razón de sus lágrimas. "Me diste la alegría más grande de mi vida", le dijo al DT de la Selección en plena conferencia. pic.twitter.com/3BLJJYM5pf — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 3, 2025

Para finalizar, luego de haberse vuelto viral por su ida y vuelta con Lionel Scaloni, sentenció: “Van a ser sensaciones para todos, ojalá no sea la última vez de Leo en Argentina. Necesitaba decírselo, eso rompió un poco la etapa de cosas pendientes que tenía para decirle a ellos. Los momentos en la vida son eso, momentos, como dice Miguel Ángel Russo”.