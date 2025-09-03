El DT protagonizó un emotivo moemnto en conferencia de prensa.

El encargado de hacer emocionar al director técnico de la Albiceleste a un día del mano a mano con Venezuela fue Maximiliano De Vita Lemus. El comunicador, que dijo presente en nombre de Radio Ciudad Venado, se refirió a lo sucedido.

Lionel Scaloni

Qué dijo el periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni

Luego de haber protagonizado uno de los momentos virales de la conferencia de prensa del director técnico de la Selección argentina, el periodista habló con el sitio Bolavip. Allí contó el motivo por el que tomó dicha postura durante la jornada de este miércoles.

Para comenzar, expresó: “Un poco desprolijo, ja. Muy emotivo todo. Tenía que decírselo. Me tocó un momento difícil en mi vida, complicado. Justo coincidió el Mundial con proyectos que se bajaron y tuve que vivir de otra manera".

Posteriormente, añadió: “Siempre me siento acá, al lado de mi estrella (señaló la estrella de Qatar 2022 instalada en la sala de prensa del predio de Ezeiza). Esta es mi estrella, ja. Es el lugar que me identifica. Me salió espontaneo, porque habló de Messi y la verdad que lo de mañana va a ser muy lindo y emotivo”.

Para finalizar, luego de haberse vuelto viral por su ida y vuelta con Lionel Scaloni, sentenció: “Van a ser sensaciones para todos, ojalá no sea la última vez de Leo en Argentina. Necesitaba decírselo, eso rompió un poco la etapa de cosas pendientes que tenía para decirle a ellos. Los momentos en la vida son eso, momentos, como dice Miguel Ángel Russo”.

