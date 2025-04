Qué le pasa a Marcelo Gallardo: el Mundo River unido para darle su apoyo al DT más ganador de su historia

gallardo 2.jpg

Desde que el Muñeco volvió a River el equipo no ha ganado títulos y tiene un récord de 40 partidos jugados, 17 victorias, 18 empates y 5 derrotas.

River jugará el domingo a las 20.15 con Talleres iniciando una seguidilla clave de partidos en la que visitará a Gimnasia La Plata (18/4) e Independiente del Valle (23/4) antes del Superclásico en el Monumental (27/4).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/iosefsalem/status/1910419630830850084&partner=&hide_thread=false El cagón de @ElFeoyelBeto dice que gallardo se mate abajo de una máscara. Habla como si nada del tipo más importante de nuestra historia moderna y unos o el más importante de la historia, neguenle las acreditaciones. De hincha ortodoxo habla el cagón pic.twitter.com/n5w14H7BC4 — iosef salem (@iosefsalem) April 10, 2025

"Repudio absoluto a los comentarios extrafutbolísticos de Hernán Santarsiero y José Ramón González, ya que en reiteradas ocasiones se han dedicado a difamar, denigrar e inventar sobre nuestro Club, jugadores, cuerpo técnico y sus familiares. Esta no fue la primera vez, pero no vamos a permitir más ataques personales, cobardes, ni mentiras disfrazadas de información. Como Institución vamos a tomar rápidamente las medidas correspondientes" (Jorge Brito, presidente de River, en X).

Críticas contra Gallardo por el rendimiento de River

Aunque las muestras de apoyo han sido innumerables, también es justo reconocer que el rendimiento de River en los últimos meses no ha estado a la altura de las expectativas.

Más allá de la autocrítica por la producción futbolística, más de uno le reprocha a Gallardo lo que se gastó en el mercado de pases y la influencia del representante Hernán Berman en las últimas contrataciones.