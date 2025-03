Qué dijo Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Estudiantes en el Monumental

"Tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo los partidos anteriores", manifestó el entrenador y sumó: "Previo a la expulsión de Enzo Pérez, me gustó cómo estábamos jugando".

Embed - Marcelo Gallardo sobre la expulsión de Enzo Pérez en River en la derrota ante Estudiantes

Sobre la expulsión de Enzo Pérez en el encuentro ante Estudiantes, a los once minutos del segundo tiempo, Marcelo Gallardo aseveró: “él (Enzo Pérez) tomó una decisión dentro del campo. Las emociones muchas veces juegan, a veces a favor, a veces en contra. Sin embargo, él no hizo que el equipo retrocediera. Él termina tomando una decisión que después asimiló que no era necesario”.

En el final de su declaración, el Muñeco manifestó su opinión sobre la ausencia de Miguel Ángel Borja en el once titular. "Arrancó en el banco porque fue una decisión estrictamente técnica. Esta semana arrastraba un problema físico que le impidió entrenarse con normalidad. Él no lo estaba haciendo mal entrando desde el banco".

El reproche de Marcelo Gallardo a los periodistas que lo incomodaron en conferencia de prensa

Marcelo Gallardo se mostró molesto ante algunas preguntas que lo incomodaron por la caída de River en el estadio Monumental.

Una de las preguntas que enfadó al DT fue cuando le consultaron sobre su opinión sobre el funcionamiento de su equipo durante las ocho fechas del campeonato local. Gallardo respondió: “¿en qué tono lo preguntas? Vos sos uno de los que pregunta siempre te respondo, siempre me escuchas cada respuesta que te doy ¿qué pensas vos que digo?, estamos en el mismo tono ... yo no cambio el discurso de acuerdo con un resultado”.

Embed - El incómodo momento entre Gallardo y un periodista en conferencia de prensa post derrota

Por otra parte, en otra consulta, Gallardo se ofendió ante una afirmación de un periodista sobre la expulsión de Enzo Pérez: “lo que vos haces mención, que puso el retroceso del equipo y compañeros... no es así”.