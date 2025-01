Marcelo Gallardo dejó en claro sus sentimientos por River antes del debut en el Torneo Apertura 2025

"Los tengo que convencer con el sentimiento. A mí me gusta vivir en Argentina, amo a mi país y eso es lo que les transmito", dijo el entrenador.

"Se naturaliza que vayan 85 mil personas al Monumental sin importar ni el día ni el rival y eso no pasa en ningún lado del mundo. Ese clima que se vive con el hincha también seduce a los jugadores a venir", resaltó Marcelo Gallardo, de extensa trayectoria en River como jugador y técnico.

“Yo estoy acá porque quiero estar y quiero estar mucho tiempo. Estoy acá porque me gusta estar en mi país, estoy acá porque siento que para mí River es todo”. “Yo estoy acá porque quiero estar y quiero estar mucho tiempo. Estoy acá porque me gusta estar en mi país, estoy acá porque siento que para mí River es todo”.

Marcelo Gallardo y el mercado de pases

“Estoy conforme con el plantel y los volantes centrales. Los equipos no se definen por un puesto. Se definen como equipo con todas sus líneas. Después puede rendir un jugador más que otro, pero es el equipo el que debe funcionar”, destacó el DT de River.

Respecto de la llegada de más refuerzos el Muñeco fue claro: "No nos retiramos del mercado de pases y también estamos atentos a las salidas. No vamos a dar por garantizado nada hasta que termine. Veremos las posibilidades”.

Luego, ante un cuestionamiento del poco espacio para los jóvenes que tuvo en los últimos meses, Gallardo respondió: “No confundamos a la gente con que no hay minutos para los chicos o que no les presto atención porque no promovimos jugadores de Reserva. Si yo considerara que alguno está para hacerlo, estaría acá. Yo les di muchas chances a los de la casa. Me puedo equivocar, pero respeto procesos”.

Gallardo sobre tres figuras de River

Enzo Pérez: "Primero que nada me fije en su actualidad. Yo no hago obras de beneficiencia. Segundo, lo conozco y sé lo que me puede dar. Tercero, por la ascendencia que tiene en el mundo riverplatense"

Miguel Borja: "Estamos muy contentos con su preparación y con que se haya puesto en su mejor versión. Me gusta cómo vino mentalmente porque sabía que no le alcanzaba, por eso le tocó salir. Está muy enfocado"

Gonzalo Montiel: “Es muy representativo para River y para el fútbol argentino. Pero vos lo ves caminar por acá y parece que el penal de la final para ganar la Copa del Mundo no hubiese pasado. Ese mensaje de humildad y de representación se basa en cómo nosotros queremos comportarnos. Pero con una inmensa mentalidad para ganar”.