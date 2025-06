Pep Guardiola recibió un título en Manchester que sorprendió a todos

Desde la Universidad de Manchester manifestaron que el reconocimiento se da por su "extraordinaria contribución a la ciudad durante nueve años", el evento se realizó en el histórico Whitwortg Hall y fue le rector de la universad, Nazir Afzal, quien le entregó el reconocimiento.

Fuera de su éxito deportivo se puso en valor el inspirador trabajo que realiza fuera del fútbol, donde se destaca su fundación familiar denominada Fundación Guardiola Sala donde buscan "sumar recursos, experiencia y crear conexiones en aquellas iniciativas existentes con el objetivo de reforzarlas y ayudar a hacerlas crecer", colaborando especialmente con las personas más desfavorecidas.

Las actividades van desde torneos de golf, carreras de atletismo y capacitaciones, entre otras cientos de actividades.

pep-guardiola2.jpg Pep Guardiola tiene una fundación familiar que ayuda a personas carenciadas de recursos.

Las palabras de los protagonistas

Pep Guardiola, luego de recibir su reconocimiento, expresó: "Manchester significa mucho para mí. He pasado nueve años aquí y se ha convertido en mi hogar. La gente, la cultura, mi increíble club de fútbol, mis compañeros. Todo es muy especial para mí y mi familia".

"Cuando llegué en 2016, no sabía cuánto tiempo me quedaría. La forma en que esta ciudad me acogió lo hizo todo más fácil. Mi tiempo aquí ha sido maravilloso", agregó.

Con respecto a la Universidad de Manchester, le brindó su agradecimiento: "Sé lo importante que es la Universidad de Manchester para nuestra ciudad. Es sede de numerosas investigaciones y tiene una larga historia de descubrimientos. Así que, sinceramente, ser honrado de esta manera por una institución tan prestigiosa es una sensación increíble".

"Quiero agradecer a todos en la Universidad de Manchester por este momento, y quiero agradecer a todos en el Manchester City por su constante apoyo", manifestó el técnico.

Por su lado, el profesor Duncan Ivison, presidente y vicerrector de la Universidad de Manchester, explicó: "Pep no nació en Manchester, pero, como yo y tantos otros, la ciudad lo ha acogido y lo ha hecho sentir como en casa. Esa bienvenida y la forma en que Manchester te conmueve es la razón por la que tanta gente siente una conexión profunda y duradera con la ciudad. Pep es un innovador y un triunfador que ha inspirado a millones de personas con su éxito como entrenador".

Y continuó con sus palabras de respeto y admiración: "Ha desempeñado un papel fundamental en convertir a Manchester en una historia de éxito mundial y nos honra que haya elegido este título. Espero que esto forje otra conexión importante entre él, la Universidad de Manchester y la ciudad".