"Es el último eslabón que me falta en mi cadena afectiva con el club. He sido hincha, tuve la suerte de verlo campeón, fui jugador y tuve la fortuna de salir campeón, fui entrenador de inferiores y salí campeón, como coordinador general ganamos la tabla general de todas las divisiones. Me falta dirigir la Primera División y ojalá tenga esa posibilidad y pueda tener la chance de disfrutar de un campeonato", detalló.

A la hora de elogiar el predio que posee Boca en Ezeiza, soltó: "El Boca Predio es un lugar, un espacio de elíte. A nivel de los mejores del mundo. Tenés todo para darles a los futbolistas en una etapa sensible, la formación. No solo estás formando futbolistas sino que estás formando personas. En ese sentido, Boca es ejemplar".

"Este Boca es una construcción de todos. Para que Boca sea lo que es hoy, una de las mejores instituciones del mundo, ha tenido la colaboración de todos. Con errores y aciertos en la gestión. Riquelme, cuando llegó, tuvo como uno de sus proyectos modificar el modelo de club. No porque el otro no haya sido exitoso, sino porque era un modelo agotado. En eso ha cumplido", añadió Navarro Montoya.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1911102013858816413&partner=&hide_thread=false "LA PRIORIDAD PARA BOCA NO PASA POR GANAR LA COPA LIBERTADORES, SINO POR MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA BOMBONERA"



El Mono Navarro Montoya profundizó en cuál tiene que ser el objetivo para el Xeneize de cara al futuro.



Disfrutá de la nota completa en https://t.co/EEOr1RK7VM pic.twitter.com/FBp9lebGhL — TyC Sports (@TyCSports) April 12, 2025

Su consejo a Juan Román Riquelme

En este sentido, el Mono dudó y le envió un contundente mensaje a Juan Román Riquelme: "El problema es que en Boca, ya sea con Román o Angelici, se mide la eficacia en si gana o no gana la Copa Libertadores. Y Boca Juniors es mucho más grande que una Copa Libertadores de América. Boca ya era grande antes de ganar la primera Copa. La grandeza de Boca no pasa por ganar la Copa Libertadores. A veces se elige ese atajo cuando se está en la vereda de enfrente para pegarle a quien no piensa como uno o no comparte el mismo espacio.

"Yo tengo otra mirada. Que Boca está por encima de una Copa Libertadores. Cuando hay un trabajo con continuidad, a la larga se va a dar. Pero el club debe crecer. Y para mí, como un hombre del Mundo Boca y del club y que es hincha de Boca, la prioridad no pasa por ganar una Copa Libertadores sino por agrandar La Bombonera. Boca necesita un estadio más grande. Donde está. Para que entren más hinchas y más socios", sentenció Navarro Montoya.