Futbol internacional

Otra vez jugaron para el Arsenal: Manchester City empató con el Brighton y se aleja de la cima

Por tercer partido consecutivo Manchester City igualó, ahora con el Brighton y permitió que el lider Arsenal saque más ventaja en la tabla de la Premier League

Raúl Adriazola
El Manchester City no pudo doblegar el empuje del Brighton en el empate 1 a 1 por la 21ª fecha de la Premier League.

Este miércoles el Manchester City no pudo ganarle al Brighton en el Etihad Stadium al igualar 1 a 1, por la 21ª fecha de la Premier League, un resultado que le impidió acercarse al Arsenal en la cima y comparte el puesto de escolta con Aston Villa.

El gol de Manchester City fue convertido por Erling Haaland de penal (41'), mientras que Brighton llegó al empate a través de Kaoru Mitoma (60'). Los Citizens acumulan 43 unidades -igual que el Aston Villa- mientras que el Arsenal suma 48 puntos en lo más alto de las posiciones de la Premier League.

El Manchester City dominó pero no concretó ante el Brighton

El primer tiempo mostró a un City dominante en la posesión y decidido a imponer condiciones, con Brighton replegado y buscando lastimar de contra. El local encontró la ventaja en el minuto cuarenta y uno, cuando Haaland transformó un penal en gol para marcar el 1-0 antes del descanso. En el segundo tiempo, Brighton ajustó su planteo, adelantó líneas y comenzó a incomodar. En el minuto sesenta, Mitoma aprovechó un espacio por el sector izquierdo y definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo, resultado que se mantuvo hasta el final pese al empuje del equipo de Guardiola.

Otros resultados de la 21ª fecha

  • Fulham 2 - Chelsea 1
  • Everton 1 - Wolves 1
  • Crystal Palace 0 - Aston Villa 0
  • Bournemouth 3 - Tottenham 2
  • Newcastle 4 - Leeds United 3
  • Burnley 2- Manchester United 2

