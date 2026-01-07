Otra vez jugaron para el Arsenal: Manchester City empató con el Brighton y se aleja de la cima

Este miércoles el Manchester City no pudo ganarle al Brighton en el Etihad Stadium al igualar 1 a 1, por la 21ª fecha de la Premier League, un resultado que le impidió acercarse al Arsenal en la cima y comparte el puesto de escolta con Aston Villa.
Este miércoles el Manchester City no pudo ganarle al Brighton en el Etihad Stadium al igualar 1 a 1, por la 21ª fecha de la Premier League, un resultado que le impidió acercarse al Arsenal en la cima y comparte el puesto de escolta con Aston Villa.
El gol de Manchester City fue convertido por Erling Haaland de penal (41'), mientras que Brighton llegó al empate a través de Kaoru Mitoma (60'). Los Citizens acumulan 43 unidades -igual que el Aston Villa- mientras que el Arsenal suma 48 puntos en lo más alto de las posiciones de la Premier League.
El primer tiempo mostró a un City dominante en la posesión y decidido a imponer condiciones, con Brighton replegado y buscando lastimar de contra. El local encontró la ventaja en el minuto cuarenta y uno, cuando Haaland transformó un penal en gol para marcar el 1-0 antes del descanso. En el segundo tiempo, Brighton ajustó su planteo, adelantó líneas y comenzó a incomodar. En el minuto sesenta, Mitoma aprovechó un espacio por el sector izquierdo y definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo, resultado que se mantuvo hasta el final pese al empuje del equipo de Guardiola.