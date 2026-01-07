Otra vez jugaron para el Arsenal: Manchester City empató con el Brighton y se aleja de la cima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2008995820935524724&partner=&hide_thread=false EL ANDROIDE HIZO DELIRAR ETIHAD: Erling Haaland cambió penal por gol en el final del primer tiempo para el 1-0 del Manchester City ante Brighton.



El Manchester City dominó pero no concretó ante el Brighton

El primer tiempo mostró a un City dominante en la posesión y decidido a imponer condiciones, con Brighton replegado y buscando lastimar de contra. El local encontró la ventaja en el minuto cuarenta y uno, cuando Haaland transformó un penal en gol para marcar el 1-0 antes del descanso. En el segundo tiempo, Brighton ajustó su planteo, adelantó líneas y comenzó a incomodar. En el minuto sesenta, Mitoma aprovechó un espacio por el sector izquierdo y definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo, resultado que se mantuvo hasta el final pese al empuje del equipo de Guardiola.

