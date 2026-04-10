"No me dejó conforme": criticó duramente a Pekerman por dejarlo afuera del Mundial 2006

Un ex volante de la Selección argentina criticó a José Pekerman por dejarlo afuera del Mundial 2006. El futbolista en cuestión es Andrés D'Alessandro, quien salió campeón de la Copa del MundoSub 20 disputado en nuestro país en el año 2001. Fue convocado a última hora ante la lesión de un compañero.
El Cabezón, ex River, Inter de Porto Alegre y San Lorenzo de 44 años, habló de varios temas en ESPN y le pegó al ex DT del elenco nacional. Además dijo que no ha querido ser entrenador, pero que en un futuro podría dedicarse a esa profesión y además elogió al entrenador Marcelo Bielsa.
Andrés D'Alessandro criticó a Pekerman por dejarlo afuera del Mundial
D'Alessandro dijo que le dolió quedar afuera de la Copa del Mundo 2006 -tampoco fue el Mundial del 2010-. "Me parece que podría haber estado, nunca me explicó hasta una charla que tuvimos en la despedida de Maxi Rodríguez, que nos la debíamos", dijo el Cabezón.
"No me dejó conforme, me lo podría haber dicho en aquel momento. Pero no me deprimía, fue un 'vamos a demostrarle que se equivocó'. Fue lo único que me faltó jugar", expresó al hablar de que Pekerman le podría haber comunicado en su momento por qué no lo llevó a Alemania 2006.
"Es uno de los mejores enganches que salió de River. Demostró en poco tiempo cosas importantes como ponerse el equipo al hombro, llegar a Primera y hacer goles en clásicos", dijo D'Alessandro acerca de Franco Mastantuonom la joya que actualmente viste los colores del Real Madrid de España.
También enfatizó que "no es fácil, va a tener que entrar y demostrar, para ir al Mundial tiene que jugar, aunque obviamente la presión en un club así es tremenda".