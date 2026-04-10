"No me dejó conforme": criticó duramente a Pekerman por dejarlo afuera del Mundial 2006

pekerman 1 (1).jpg Pekerman recibió críticas.

"No me dejó conforme, me lo podría haber dicho en aquel momento. Pero no me deprimía, fue un 'vamos a demostrarle que se equivocó'. Fue lo único que me faltó jugar", expresó al hablar de que Pekerman le podría haber comunicado en su momento por qué no lo llevó a Alemania 2006.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2042648418804269256&partner=&hide_thread=false "EL MUNDIAL 2006 LO PUDE HABER JUGADO, FUÍ PARTE DEL PROCESO... ME DOLIÓ BASTANTE"



Andrés D´Alessandro reconoció que se quedó con las ganas de jugar aquella Copa del Mundo.



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Andrés D'Alessandro elogió a Mastantuono

"Es uno de los mejores enganches que salió de River. Demostró en poco tiempo cosas importantes como ponerse el equipo al hombro, llegar a Primera y hacer goles en clásicos", dijo D'Alessandro acerca de Franco Mastantuonom la joya que actualmente viste los colores del Real Madrid de España.

También enfatizó que "no es fácil, va a tener que entrar y demostrar, para ir al Mundial tiene que jugar, aunque obviamente la presión en un club así es tremenda".