Nicolás Ferreyra, feliz con el presente de Gimnasia y Esgrima: "Tenemos lo que todos quieren"

Y uno de los pilares de todas las batallas es Nicolás Ferreyra. autor de 5 de los 13 goles que tiene Gimnasia y Esgrima en su derrotero por la Primera Nacional 2025. El delantero llegó desde Deportivo Madryn para aportar goles y colaborar en la ofensiva del mensana.

ferreyra 2.jpg Nicolás Ferreyra lleva 5 goles en 11 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Ante Central Norte, Ferreyra no pudo convertir pero se mostró conforme con el rendimiento del equipo y con el gol de su compañero Brian Andrada. "Como 9 me gusta hacer goles pero me voy muy feliz a mi casa cuando no, porque sé que el equipo lo da todo", confesó tras el triunfo ante el conjunto salteño en el Víctor Legrotaglie.