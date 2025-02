Nicolás Ferreyra, feliz de marcar su primer gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima

Más allá del empate, Ferreyra no dejó de remarcar el entusiasmo con el que llegó a Gimnasia y Esgrima y el club con el que se encontró. "La verdad que me siento muy cómodo, muy tranquilo. Estoy feliz de haber llegado acá, lo dije desde el primer momento, no me costó nada tomar la decisión. El torneo pasado me tocó enfrentarlos y noté que es una institución grande, el equipo es muy duro siempre, siempre pelea y me encontré con un club muy ordenando que nos brinda todo para que trabajemos cómodos", concluyó.

Embed - Nicolás Ferreyra, autor del gol de Gimnasia y Esgrima