Nicolás Bolcato se afirmó en el arco de la Lepra y fue uno de los héroes del Maracanazo azul

La confianza y la seguridad que transmite: "Siempre trato de estar para cuando nos patean al arco o cuando hay que salir. Para lo que me necesite el equipo, siempre trato de estar".

Embed - Nicolás Bolcato brilló en el arco de la Lepra ante Fluminense

El rebote del final: "Dejó todo Leo (Leonard Costa) en esa jugada y por eso estábamos muy contentos porque pudimos cerrar el arco.

La pelota más difícil de la noche: "Hubo una en el primer tiempo en la que el árbitro cobró un saque de arco, que el delantero pateó abajo cruzado y la toqué. No la he visto, pero me acuerdo que fue buena esa".

El gran momento personal y del equipo: "Es una cuestión de esforzarse porque el tiempo lo pone todo en su lugar".

Bolcato en los pasillos del Maracaná

El Maracanazo azul: "Es hermoso, es el sueño que teníamos y se dio como lo soñamos, así es. (que feliz porque conseguimos la hazaña".

Independiente Rivadavia en lo más alto: "Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, vamos a prepararnos. Hoy toca disfrutar porque conseguimos algo hermoso y mañana hay que seguir porque tenemos que defenderlo que venimos construyendo, así que vamos a seguir dándolo todo".

Embed - Nico Bolcato, figura del Maracanazo de la Lepra

Un partido memorable: "Me preparo para eso y estoy contento porque salen bien las cosas, me preparo para aparecer y atajar cuando el equipo me necesita y después los chicos, cada uno hace su trabajo de la mejor manera y por eso tenemos los resultados que tenemos.

La gente: "Es una locura y siempre estamos agradecidos y dejamos todo por ellos dentro de la cancha".

La familia: "Recién estaba hablando, estaban todos detrás de la tele, mi familia, mi viejo, mi hermana, mi novia, su familia, estaban todos ahí. Es hermoso, emocionante y a uno eso lo ayuda un montón, le da mucho combustible. Dejar todo por ellos es mi objetivo y bueno, les agradezco con el corazón".

La templanza en los momentos difíciles: "Es la confianza que me dan e intento devolverla, así que bueno, estoy muy feliz por cómo se están dando las cosas".