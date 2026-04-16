Con sistemas de lanzamiento y control más sofisticados que sus predecesores, el buque simboliza una transición tecnológica dentro de la flota. Su entrada en operación completa refuerza la proyección naval de China en el Indo-Pacífico y redefine el equilibrio de fuerzas en alta mar.

Portaaviones chino Fujian. (1)

El más moderno y avanzado barco portaaviones de la Armada de China alcanzará la Capacidad Operativa Plena durante 2026

Se trata del Fujian, el barco portaaviones más moderno de la Armada de China, representa un salto histórico en su poder naval. Es el primero diseñado completamente en el país y el primero en usar catapultas electromagnéticas, una tecnología militar que permite lanzar aviones más pesados y sofisticados.