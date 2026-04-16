El barco portaaviones más moderno y avanzado de la Armada de China se encamina a un punto clave en su desarrollo. Busca alcanzar la capacidad operativa plena durante 2026. Se trata de un hito que marca no solo la maduración de una plataforma naval de última generación, sino también el fortalecimiento del poder marítimo chino en escenarios cada vez más estratégicos.
El más moderno y avanzado barco portaaviones de la Armada de China alcanzará la Capacidad Operativa Plena durante 2026
El barco portaaviones más avanzado de la Armada de China se encamina a 2026, cuando alcanzará su plena capacidad operativa y reforzará la proyección naval del país en el Indo-Pacífico.
Con sistemas de lanzamiento y control más sofisticados que sus predecesores, el buque simboliza una transición tecnológica dentro de la flota. Su entrada en operación completa refuerza la proyección naval de China en el Indo-Pacífico y redefine el equilibrio de fuerzas en alta mar.
El más moderno y avanzado barco portaaviones de la Armada de China alcanzará la Capacidad Operativa Plena durante 2026
Se trata del Fujian, el barco portaaviones más moderno de la Armada de China, representa un salto histórico en su poder naval. Es el primero diseñado completamente en el país y el primero en usar catapultas electromagnéticas, una tecnología militar que permite lanzar aviones más pesados y sofisticados.
Entró en pruebas entre 2024 y 2025, y se espera que alcance su capacidad operativa plena en 2026, cuando su ala aérea esté totalmente integrada. Más que un buque, es una declaración geopolítica. China busca proyectar poder más allá de sus costas y competir directamente con las grandes marinas del mundo en el Pacífico y el Indo-Pacífico.
Como es este portaviones de China
- El barco destaca, en primer lugar, por su imponente tamaño, con un desplazamiento que ronda las 80.000 a 85.000 toneladas, lo que lo convierte en el portaaviones más grande construido hasta ahora por China.
- La estructura del buque alcanza aproximadamente los 316 metros de eslora, una dimensión que lo sitúa al nivel de los principales superportaaviones del mundo y le permite operar una gran cantidad de aeronaves en simultáneo.
- En cuanto a su manga, cuenta con cerca de 76 metros, lo que se traduce en una amplia cubierta de vuelo diseñada para facilitar maniobras aéreas constantes y coordinadas.
- A diferencia de otros buques más avanzados de propulsión nuclear, el Fujian utiliza un sistema de propulsión convencional, basado en turbinas, suficiente para sostener largas travesías operativas en el mar.
- Su cubierta de vuelo completamente plana incorpora tres catapultas electromagnéticas y sistemas de frenado de última generación, lo que permite despegues más eficientes y aterrizajes precisos, marcando una nueva etapa en la aviación embarcada china.