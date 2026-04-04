Nicolás Bolcato se adueñó del arco de Independiente Rivadavia y espera el debut en la Copa Libertadores

Con tan solo 21 años, Nicolás Bolcato se ha consolidado como el arquero titular de Independiente Rivadavia. Tras su destacada actuación en la victoria ante Tigre por el Torneo Apertura, el guardavallas expresó su satisfacción por el presente del equipo y anticipó el crucial encuentro ante Bolívar, en el Malvinas Argentinas, por la Copa Libertadores.
"Estoy contento por haber podido ayudar al equipo, que es mi trabajo, y bueno, contento de seguir sumando de a tres y estar en un gran momento en el torneo", afirmó Bolcato, destacando la importancia del trabajo en equipo y el buen momento que atraviesa la Lepra.
Confianza y trabajo: Las claves del éxito de Nicolás Bolcato
Consultado sobre las claves de su confianza, Bolcato resaltó el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y el entrenador: "La confianza que me dan todos mis compañeros, el cuerpo técnico, el entrenador, todos los que estamos en el día a día, hace que uno pueda entrenar muy bien y bueno, rendir de la mejor manera en los partidos".
El joven arquero también se refirió a lo especial que significa para él jugar la Copa Libertadores, un hito histórico para el club: "Sí, obvio, es un sueño, es el momento más hermoso de la historia y bueno, así como lo estoy disfrutando, lo máximo, lo asumo con toda la responsabilidad que se merece y a darle con todo, como siempre".
Bolcato atribuyó el buen momento del club al orden y la exigencia que se vive internamente: "Al orden que tenemos, a la exigencia que tenemos en el día a día, internamente eh laburamos todos los días". El arquero también destacó la competencia interna y el compañerismo dentro del plantel, factores que impulsan al equipo a dar lo mejor de sí en cada partido.
"Hay una competencia interna muy muy buena, porque son todos somos todos muy buenos compañeros y eso hace que que siempre estemos exigiéndonos al máximo y trabajando de la mejor manera para los partidos", concluyó Bolcato.