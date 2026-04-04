Nicolás Bolcato se adueñó del arco de Independiente Rivadavia y espera el debut en la Copa Libertadores

El joven arquero también se refirió a lo especial que significa para él jugar la Copa Libertadores, un hito histórico para el club: "Sí, obvio, es un sueño, es el momento más hermoso de la historia y bueno, así como lo estoy disfrutando, lo máximo, lo asumo con toda la responsabilidad que se merece y a darle con todo, como siempre".

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Bolcato atribuyó el buen momento del club al orden y la exigencia que se vive internamente: "Al orden que tenemos, a la exigencia que tenemos en el día a día, internamente eh laburamos todos los días". El arquero también destacó la competencia interna y el compañerismo dentro del plantel, factores que impulsan al equipo a dar lo mejor de sí en cada partido.

"Hay una competencia interna muy muy buena, porque son todos somos todos muy buenos compañeros y eso hace que que siempre estemos exigiéndonos al máximo y trabajando de la mejor manera para los partidos", concluyó Bolcato.