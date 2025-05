Nico Paz y el consejo de Lionel Scaloni para el Real Madrid: "Yo no lo dudaría"

Nicolás Paz fue vendido a mediados del 2024 al Como a cambio de 6 millones de euros, pero el Real Madrid tiene una opción de recompra y conserva el 50% de los derechos de una futura venta.

En una temporada en la que suma 6 goles y 6 asistencias, el argentino de 20 años es el jugador sub 23 mejor valorado de la Serie A de Italia.

Nico Paz y el consejo de Lionel Scaloni al Real Madrid

En una entrevista con el periodista español Siro López, Lionel Scaloni se refirió a Nico Paz y resaltó: “Se lo sacamos a España ese, lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí ehh. Aparte el chico estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme.

paz.jpg Paz volvería al Real Madrid.

Luego el DT que hizo debutar a Paz en la Selección argentina mayor afirmó: "Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo”.