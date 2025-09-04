Murió el Pollo Videla, de larga trayectoria como jugador y DT en el fútbol de Mendoza

Vinculado afectivamente a Luján Sport Club, club en el que hizo inferiores, al que llevó a ser campeón por primera y única vez en la Liga Mendocina en 2013 y en el que ejerció como DT en distintos períodos, Videla también trabajó en la Municipalidad de Luján de Cuyo, pero antes dirigió a Huracán Las Heras, Atlético Argentino y tuvo un paso por Gutiérrez Sport Club en 2016 que terminó en una salida algo conflictiva.

"Nuestro respetos y condolencias para toda la Familia Videla. Dios cuide tú cuerpo y alma querido Pollo. Abrazos al cielo" (El Cuta Morán en las redes) "Nuestro respetos y condolencias para toda la Familia Videla. Dios cuide tú cuerpo y alma querido Pollo. Abrazos al cielo" (El Cuta Morán en las redes)

Luján Sport Club despidió al Pollo Videla

"Hasta siempre Juan Pablo "Pollo" Videla", manifestó en sus redes sociales Luján Sport Club encabezando un sentido mensaje de despedida.

videla lujan 2013 El Pollo Videla sacó campeón a Luján en el 2013.

"Llegaste al club desde pibe siempre dejando tu amor tu espíritu y siempre un poco más, fuiste jugador y nos dimos el lujo los lujaninos tenerte como técnico, nos diste las alegrías más inmensas como club al ser campeones, tu trabajo nos inundó de pasión, viniste cuando más te necesitaba al club, contagiaste a muchos jugadores y la prioridad era ponerle una estrella al escudo. Nos dijiste 'algo le falta a ese escudo' y todos entendieron el mensaje".

"Nos robaste una sonrisa cómplice nos hiciste emocionar hasta las lágrimas. Siempre será en las tribunas 'muchas gracias Videla' eso no se olvida en la vida".

"GRACIAS ETERNAMENTE POLLO DESCANSA EN PAZ. NO QUERÍAMOS ESCRIBIR ESTAS PALABRAS, TU PERDIDA NOS DUELE EN EL CORAZÓN.."

Murialdo y el adiós "al mejor central de nuestra historia"

!Hoy despedimos con profundo dolor a Juan Pablo “Pollo” Videla, jugador, entrenador, amigo y eterno referente de nuestra institución", indicaron las redes del club Leonardo Murialdo.

videla murialdo 1

"El mejor central de nuestra historia, líder dentro y fuera de la cancha. Como entrenador nos regaló las mayores alegrías: Campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina, Subcampeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y Campeón Anual 2008", resaltó la institución Canaria.

"Tu entrega, pasión y amor por estos colores quedarán grabados para siempre. Gracias por tu ejemplo, por tu compromiso y por marcar un camino que nunca se olvidará".

"Hoy no solo despedimos a un deportista, despedimos a una leyenda de nuestro club. Tu huella será eterna en cada cancha, en cada generación que lleve con orgullo nuestra camiseta. Descansa en paz, Pollo".