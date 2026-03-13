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Mostaza Merlo rompió el silencio y desmintió la anécdota más viral de Brian Sarmiento

Mostaza Merlo rompió un mito. El experimentado entrenador cruzó a Brian Sarmiento y se refirió a una de las historias más virales de los últimos años

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mostaza Merlo sorprendió al hablar de la anécdota de Brian Sarmiento.

Mostaza Merlo sorprendió al hablar de la anécdota de Brian Sarmiento.

En el fútbol argentino las anécdotas son interminables. En esta ocasión quien se refirió a una de las más escuchadas, y decidió cortarla de raíz, fue Mostaza Merlo. El histórico DT rompió el silencio y mandó al frente a Brian Sarmiento por la historia que contó sobre su época como juvenil de Estudiantes.

Años atrás, en la pantalla de TyC Sports, quien hoy se encuentra en la casa de Gran Hermano habló de un supuesto entrenamiento con la Primera del Pincha.

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Brian Sarmiento es due&ntilde;o de una de las an&eacute;cdotas m&aacute;s repetidas en el f&uacute;tbol argentino.

Brian Sarmiento es dueño de una de las anécdotas más repetidas en el fútbol argentino.

Si bien la anécdota circuló durante mucho tiempo, todo tiene un final. La desmentida llegó en las últimas horas, cuando Mostaza Merlo visitó el programa Cuerpo Técnico. Allí aseguró que: “Él nunca practicó con nosotros. Es un pibe fenomenal, tiene un carisma bárbaro para contarlo, pero es mentira”.

El origen del mito: la historia de Brian Sarmiento

Durante años Sarmiento relató un cruce épico con Mostaza Merlo, quien en 2004 dirigía a Estudiantes. Según su relato:

  • Él jugaba en la Octava de Estudiantes y cruzó a Mostaza para decirle que su equipo "tiraban todas para arriba".
  • Merlo, supuestamente desafiado, lo invitó a entrenar con la Primera.
  • En la práctica, Brian le habría tirado un caño al Polaco Bastía, ganándose el respeto de Merlo.

Pese a lo magnífico, y creíble, de su relato, el experimentado director técnico tiró por suelo todo tipo de recuerdo. Ante las cámaras contó que Sarmiento sí estaba en el club, pero en un rol muy distinto: "Es verdad, él era alcanzapelotas y lo veía siempre. Un día me habló de una jugada de Krupoviesa, pero nunca pateó con la Primera".

Embed - ¿ESTÁ MINTIENDO? ¿ESTÁ MINTIENDO? Mostaza #Merlo contó su verdad sobre la anécdota.

Uno de los puntos más altos de la anécdota de Sarmiento es su imitación de la voz de Mostaza diciéndole que tenía "unos huevos así de grandes" tras el supuesto caño. Al respecto, el entrenador fue contundente: "Declara que tiró caños... habla que yo le dije, pero no pasó. Le quedó bien el cuento, pero no".

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