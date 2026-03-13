Mostaza Merlo rompió el silencio y desmintió la anécdota más viral de Brian Sarmiento

El origen del mito: la historia de Brian Sarmiento

Durante años Sarmiento relató un cruce épico con Mostaza Merlo, quien en 2004 dirigía a Estudiantes. Según su relato:

Él jugaba en la Octava de Estudiantes y cruzó a Mostaza para decirle que su equipo "tiraban todas para arriba".

y cruzó a para decirle que su equipo "tiraban todas para arriba". Merlo , supuestamente desafiado, lo invitó a entrenar con la Primera.

, supuestamente desafiado, lo invitó a entrenar con la Primera. En la práctica, Brian le habría tirado un caño al Polaco Bastía, ganándose el respeto de Merlo.

Pese a lo magnífico, y creíble, de su relato, el experimentado director técnico tiró por suelo todo tipo de recuerdo. Ante las cámaras contó que Sarmiento sí estaba en el club, pero en un rol muy distinto: "Es verdad, él era alcanzapelotas y lo veía siempre. Un día me habló de una jugada de Krupoviesa, pero nunca pateó con la Primera".

Embed - ¿ESTÁ MINTIENDO? ¿ESTÁ MINTIENDO? Mostaza #Merlo contó su verdad sobre la anécdota.

Uno de los puntos más altos de la anécdota de Sarmiento es su imitación de la voz de Mostaza diciéndole que tenía "unos huevos así de grandes" tras el supuesto caño. Al respecto, el entrenador fue contundente: "Declara que tiró caños... habla que yo le dije, pero no pasó. Le quedó bien el cuento, pero no".