Milton Casco fue presentado en Colombia tras su salida de River con un guiño bien argentino

Fue así que se puede ver los escudos de Gimnasia La Plata, Newell's y River, para luego dar inicio a una nueva experiencia futbolística ya que es el mismo Milton Casco quien recibe un stickers de Atlético Nacional y lo coloca en el termo para luego cebar un mate y saludar a cámara con un "brindis".

El conjunto colombiano disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana frente a Millonarios con el objetivo de clasificar a la fase de grupos; el Verde viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia.

Los títulos de Milton Casco en River

En los once años que vivió en el club de Núñez obtuvo 12 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2018 que se definió en Madrid frente a Boca Juniors.

Milton Casco - Copa Libertadores 2018 Milton Casco y la Copa Libertadores, junto a Nacho Fernández, otro de los borrados.