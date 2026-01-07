Inicio Ovación Fútbol Milton Casco
Milton Casco fue presentado en Colombia tras su salida de River con un guiño bien argentino

Mate en mano y con una acción muy a la moda Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional; había jugado once años en el Millonario de manera consecutiva

Milton Casco tendrá su primera experiencia internacional tras una carrera íntegramente desarrollada en Argentina. En River jugó durante 11 años (llegó a los 26 y se despidió a los 37) y ya fue presentado en Atlético Nacional mediante un video que lo tiene como protagonista y destaca la trayectoria del lateral.

En diciembre terminó su contrato con el Millonario, quienes decidieron no renovarle como así tampoco al resto de los héroes de Madrid: Pity Martínez, Enzo Pérez, Nacho Fernández; tampoco fue renovado el contrato de Miguel Borja, pero el colombiano no es parte de ese grupo selecto que hizo historia en España.

La curiosa manera en que Milton Casco fue presentado tras su salida de River

Casco firmó contrato por un año en Atlético Nacional y en las redes sociales fue recibido con un video y un mensaje: "Bienvenido, Milton". En el audiovisual se puede escuchar unas guitarras bien argentinas mientras que se ve un termo con los stickers con el escudo de los equipos que el lateral defendió.

Fue así que se puede ver los escudos de Gimnasia La Plata, Newell's y River, para luego dar inicio a una nueva experiencia futbolística ya que es el mismo Milton Casco quien recibe un stickers de Atlético Nacional y lo coloca en el termo para luego cebar un mate y saludar a cámara con un "brindis".

El conjunto colombiano disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana frente a Millonarios con el objetivo de clasificar a la fase de grupos; el Verde viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia.

Los títulos de Milton Casco en River

En los once años que vivió en el club de Núñez obtuvo 12 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2018 que se definió en Madrid frente a Boca Juniors.

  1. 2016 – Recopa Sudamericana.

  2. 2016 – Copa Argentina.

  3. 2017 – Copa Argentina.

  4. 2018 – Copa Libertadores.

  5. 2019 – Recopa Sudamericana.

  6. 2019 – Copa Argentina.

  7. 2020 – Supercopa Argentina.

  8. 2021 – Primera División.

  9. 2021 – Trofeo de Campeones.

  10. 2023 – Primera División.

  11. 2023 – Supercopa Argentina.

  12. 2023 – Trofeo de Campeones.

