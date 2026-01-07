Milton Casco fue presentado en Colombia tras su salida de River con un guiño bien argentino

Milton Casco tendrá su primera experiencia internacional tras una carrera íntegramente desarrollada en Argentina. En River jugó durante 11 años (llegó a los 26 y se despidió a los 37) y ya fue presentado en Atlético Nacional mediante un video que lo tiene como protagonista y destaca la trayectoria del lateral.
La curiosa manera en que Milton Casco fue presentado tras su salida de River
Casco firmó contrato por un año en Atlético Nacional y en las redes sociales fue recibido con un video y un mensaje: "Bienvenido, Milton". En el audiovisual se puede escuchar unas guitarras bien argentinas mientras que se ve un termo con los stickers con el escudo de los equipos que el lateral defendió.
Fue así que se puede ver los escudos de Gimnasia La Plata, Newell's y River, para luego dar inicio a una nueva experiencia futbolística ya que es el mismo Milton Casco quien recibe un stickers de Atlético Nacional y lo coloca en el termo para luego cebar un mate y saludar a cámara con un "brindis".
El conjunto colombiano disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana frente a Millonarios con el objetivo de clasificar a la fase de grupos; el Verde viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia.
Los títulos de Milton Casco en River
En los once años que vivió en el club de Núñez obtuvo 12 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2018 que se definió en Madrid frente a Boca Juniors.