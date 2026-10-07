Messi hizo su despedida definitiva de la Selección argentina con una emotiva carta en sus redes sociales

Leo y sus hijos en una noche inolvidable.

"También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", agregó.

La canción de Soledad fue otro de los momentos destacados por Messi.

"Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá", afirmó el rosarino de 39 años quien seguirá jugando en el Inter Miami.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", se despidió Leo.

Messi ya volvió a Miami

Una vez terminado el partido ante Benín y los homenajes, Messi y su familia viajaron a Miami en un vuelo privado.

El regreso de Leo al Inter Miami será este sábado 10 de octubre ante DC United por la MLS.