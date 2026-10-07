Messi hizo su despedida definitiva de la Selección argentina con una emotiva carta en sus redes sociales

Horas después de su último partido, Lionel Messi hizo su despedida definitiva de la Selección argentina con una carta publicada en sus redes sociales que acompañó con algunas imágenes de lo vivido en la noche del martes en el estadio Monumental.
Horas después de su último partido, Lionel Messi hizo su despedida definitiva de la Selección argentina con una carta publicada en sus redes sociales.
Horas después de su último partido, Lionel Messi hizo su despedida definitiva de la Selección argentina con una carta publicada en sus redes sociales que acompañó con algunas imágenes de lo vivido en la noche del martes en el estadio Monumental.
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", expresó el ya ex capitán del conjunto nacional.
"Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", afirmó.
"También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", agregó.
"Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá", afirmó el rosarino de 39 años quien seguirá jugando en el Inter Miami.
"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", se despidió Leo.
Una vez terminado el partido ante Benín y los homenajes, Messi y su familia viajaron a Miami en un vuelo privado.
El regreso de Leo al Inter Miami será este sábado 10 de octubre ante DC United por la MLS.