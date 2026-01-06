Messi confesó por qué se frustró su llegada a las inferiores de River

"Me cuesta demostrar y expresarme, pero por las personas que quiero de verdad, me gusta que estén siempre bien, hacerlas felices", relató el número 10 de la Selección argentina.

Lionel Messi y Antonela Roccuzo Lionel Messi tiene tres hijos junto a Antonela Roccuzzo.

El jugador del Inter Miami se refirió a una costumbre bastante curiosa: "Me gusta acomodar la ropa por color, no me gusta que me toquen nada, tengo que saber dónde está cada cosa y soy un obsesionado por el orden, más que Antonela. Es más: la cambié yo a ella, que al principio era un desastre".

También contó que a sus hijos les encanta jugar a la pelota: "Vivimos con la pelota, todo el día. A Mateo es al que más le gustan los firuletes. Adentro de la casa Antonela no nos deja jugar y patear, mucho quilombo no podemos hacer".

Sin embargo, detalló que le gusta su soledad: "Me gusta mucho estar solo, disfruto de eso, sin el quilombo de la casa y los chicos corriendo para cualquier lado. Mi estado de ánimo puede cambiar por boludeces o pequeños detalles. No hago terapia, soy muy de guardarme todo y comerme solos los problemas. Lo que menos me gusta de mi es que cuando algo me afecta, me bloqueo y me cuesta salir. El que logra sacarme de eso es Mateo, es uno de los pocos".

Lionel Messi La entrevista a Lionel Messi se realizó en las instalaciones del Inter Miami.

Messi confesó su momento límite en la Selección argentina: "No daba para más"

El principio de la entrevista tuvo un momento muy particular cuando Nicolás Occhiato decidió tirarle un caño a Messi, quien reaccionó con risas y manifestó: "Sos un desubicado", para luego agregar: "Me voy a la mierda y no hacemos nada".

Embed #MessiEnLuzu:

Por la entrevista a Lionel Messi en Luzu TV pic.twitter.com/CVNRqX5FYP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026

Con respecto al momento más difícil su carrera, relató: "En Barcelona me iba espectacular, ganábamos todo, disfrutaba, era feliz, era mi lugar y después iba a Argentina y era todo lo contrario".

"Un bicho raro, me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados y quienes más sufrían era mi familia. Que eran quienes se que quedaban en Argentina. Ellos se comían todos los programas, las críticas. Pensé en un momento que no daba para más y dije que no volvía más a la Selección y me arrepentí muchísimo", explicó Lionel Messi en la antesala del Mundial 2026.