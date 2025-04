Maxi López no se calló nada sobre el presente de River y criticó a los jugadores

El ex jugador del “Millonario” opinó que River y Boca atraviesan un “momento difícil”. “Veo dos entrenadores capacitados (Marcelo Gallardo y Fernando Gago) que no le encuentran la vuelta a los equipos. Aparte, River invirtió mucho en el armado del plantel y la verdad es que los jugadores no terminan de rendir”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1912145026332639447&partner=&hide_thread=false "LO VEO SIEMPRE Y LO SIGO SIEMPRE. ES UN MOMENTO DIFÍCIL PARA LOS DOS GRANDES DE ARGENTINA. VEO JUGAR A RACING E INDEPENDIENTE Y ME ENCANTAN"



Maxi López analizó el presente de los grandes del fútbol argentino



#DisneyPlus pic.twitter.com/uND7q6VLga — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

Además lanzó un elogio para Independiente y Racing: “los veo jugar y me encanta, por eso te digo que es una lástima que River y Boca no puedan llegar a tener un nivel tan alto”.

maxi-lopez-birmingham1.jpg

Maxi López criticó a los jugadores de River

En el final de su análisis crítico, el ex integrante del Barcelona F.C liquidó a la formación actual de los futbolistas: “Los jóvenes cambiaron. El nivel cambió mucho y no se prepara como se preparaban a los juveniles en otro momento. Antes a los chicos los sacabas de la calle, lo sacabas de una plaza; ahora los tenes que sacar del departamento, lo tenes que sacar del iPad, de la casa… por eso, hay muchas cosas que no son como antes”.

“Tenés que tratar de buscarle la vuelta. Veo que los entrenadores buscan más la táctica y el objetivo personal, y no formar a los jóvenes. Antes, el entrenador era un formador, y hoy son pocos los que pueden formar… las cosas cambiaron y las terminas viendo en el desenlace, que sería cuando llegan a primera. Antes, River sacaba 3 o 4 jugadores cada 6 meses, y hoy, si saca uno o dos al año tiene suerte”, cerró Maximiliano López.