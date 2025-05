Elena Mauricio Elena ya no dirige al Atlético San Martín. Martín Pravata

-¿Te referís a algo puntual cuando hablás de ambiente raro?

-A todo, la gente, los periodistas. Creo que no todos tiramos para el mismo lado. Se han creado situaciones adversas de todos lados, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad nuestra de no haberle podido sacar más al equipo. No era lo que habíamos planteado, creíamos que íbamos a estar mucho más acompañados de muchas partes. Y nosotros, te vuelvo a repetir, no le pudimos sacar lo que le queríamos sacar al equipo. Y eso es fundamentalmente la gota que rebalsó el vaso.

-¿Cuándo empezaste a notar el quiebre?

-A partir de todas las derrotas que hemos tenido. Hay algunas situaciones en donde no hemos podido ser el equipo que queríamos ser, a lo mejor sí en el intento de jugar, pero no hemos podido definir en los últimos momentos y hemos perdido partidos que no teníamos que perder. Esa es la verdad. Cuando uno pierde o no tiene los objetivos claros de lo que quiere, pasan estas cosas. Tres partidos consecutivos perdidos y con toda la responsabilidad nuestra, obviamente. Y bueno, después no queda otra que tomar una decisión. Esto es fútbol, lo entendemos de esa manera y creemos que es el momento justo para que venga alguien más y pueda ayudar al equipo.

San Martín San Martín perdió sus dos últimos partidos de local. Martín Pravata

-¿Qué planeaste hoy y qué falló?

-Nada, jugar 4-4-2. Yo pocas veces estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. En otras sí, obviamente, pero por una sencilla razón. Yo los veo cuatro veces a los partidos y a lo mejor ustedes no. Entonces sabemos que el equipo intenta jugar el fútbol, que da una continuidad de pases, pero también somos responsables de los errores que hemos tenido. O sea, no concuerdo en algunas cosas, en otras sí, pero acá no es estar de acuerdo con ustedes o que ustedes estén de acuerdo con nosotros. Acá es la realidad que nosotros vemos y no le hemos podido sacar al equipo lo que queríamos.

Mauricio Elena: "No vamos a poner excusas"

"Me llevo una alegría muy grande, una ilusión de haber vuelto a mi club, en el que no estuve durante 30 años. Me llevo una decepción porque no pudimos lograr el objetivo que queríamos, que era jugar la Copa Argentina. Y te vuelvo a repetir, todo eso es responsabilidad nuestra, no vamos a poner excusas, vamos a dejar que el club trabaje tranquilo con otro entrenador y que los jugadores puedan levantar el nivel", dijo Mauricio Elena a los periodistas.

Elena Mauricio Elena asumió la responsabilidad. Martín Pravata

Respecto de si tuvo contactos con la dirigencia después del partido, respondió: "No, seguramente mañana nos juntaremos. Se lo transmití a Ever Demaldé y a Pipo Álvarez también. No he podido tener una reunión, pero bueno, no hay vuelta atrás, es una decisión bien tomada y consensuada. Hemos estado 40 minutos hablando y creo que es la mejor decisión para todos y sobre todo para un club al que yo quiero".